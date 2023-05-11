فريق طبي يجري 8 عمليات تغيير مفصل الركبة بنجاح في مستشفى الغردقة

نجح الفريق الطبي بمستشفى الغردقة العام، بناءً على مبادرة الرئيس للقضاء على قوائم الانتظار، وتحت رعاية اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، في إجراء ثماني عمليات تغيير مفصل الركبة بنجاح، من بينها حالة تعاني من كسر قديم معيب الالتئام في العظمة الساقية العلوية، والتي تتطلب تثبيت جذع طويل، ويستطيع المرضى المشي في اليوم الثاني بعد الجراحة، ويعودون إلى حالة جيدة بشكل عام.

أشرف على العمليات نخبة من أخصائيي جراحة العظام بالمستشفى، بالإضافة إلى فريق التخدير وفريق التمريض المدرب.

عبر الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة في البحر الأحمر، عن ثقته في فرق الرعاية الصحية ، موجها الشكر لجميع القائمين بالعمل بالمستشفى على الجهود المبذولة للقضاء على قوائم الانتظار.

وأشاد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر بالفريق الطبى بمستشفى الغردقة العام ، على نجاح العمليات ، مؤكدا ان المحافظة تسعى جاهدة لتطوير القطاع الصحى فى كافة تخصصاته و الاستمرار فى تنفيذ المبادرات الرئاسية و منها القضاء على قوائم الانتظار.