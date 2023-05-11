عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزيرة التخطيط تتسلم جائزة أكبر شركاء التمويل للمؤسسة الدولية للتجارة

صدى البلد

شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في الاحتفالية المنعقدة بمناسبة مرور 15 عامًا على إنشاء المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وذلك ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية التي تنعقد خلال الفترة من 10-13 مايو الحالي، بمحافظة جدة؛ تحت شعار: "إقامة الشراكات درءًا للأزمات"؛ لتسليط الضوء على أهمية التعاون في مواجهة التحديات التي تواجه البلدان الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية؛ وتجمع 57 دولة عضو من أربع قارات.

حضر الاحتفالية الدكتور محمد بن سليمان الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والمهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، وعدد من الوزراء أعضاء مجلس محافظي مجموعة البنك، ورؤساء مؤسسات وهيئات التمويل الإنمائي الإقليمية والدولية.

وخلال كلمتها توجهت الدكتورة هالة السعيد بالشكر للمملكة العربية السعودية الشقيقة، قيادةً وحكومةً وشعباً، على استضافتهم الكريمة للاجتماعات السنوية لمجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية لهذا العام، كما هنأت المهندس هاني سنبل بمناسبة مرور 15 عاماً على إنشاء المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، مؤكدة أن المؤسسة تسير بخُطى ثابتة في سبيل توفير الحلول التجارية والتمويلية التي تُلبي احتياجات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، واستطاعت خلال سنوات قليلة أن تتبوأ لنفسها مكانة بارزة بين المؤسسات الأعضاء في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بصفةٍ خاصة، وبين مؤسسات التمويل الإنمائي الإقليمية والدولية بصفة عامة.

وأعربت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن امتنانها لتكريم الحكومة المصرية ومَنحها "جائزة أكبر شركاء التمويل" للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة منذ إنشائها، مؤكدة أن هذا التكريم يعد تتويجا لمسيرة ممتدة ومثمرة خلال خمسة عشر عاماً بين جمهورية مصر العربية، والمؤسسة، قامت خلالها المؤسسة بدور محوري وملموس في تقديم الحلول التجارية والتمويلية ودعم مبادرات ومشروعات الدولة ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني المصرية وتعزيز سلاسل القيمة الداخلية ودفع عجلة نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة وتنمية التجارة.

أضافت السعيد أن تلك المسيرة أثمرت حتى الآن عن محفظة تعاون تقترب قيمتها من 17 مليار دولار، بما يعكس أهمية هذه الشراكة الاستراتيجية الفاعلة بين الجانبين، والتي تتسق مع توجّه الدولة المصرية لتعزيز الشراكات التنموية وضمان تَضَافر الجهود بين كافة شركاء التنمية سواء المحليين، من القطاع الخاص والمجتمع المدني، أو شركاء التنمية الدوليين من مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية، في ظِل سعي الدولة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتوفير التمويل من أجل التنمية من خلال آليات التمويل المُبتكرة والمستدامة خلال هذه المرحلة، وفي ظِل ما تشهده من تحديات. 

وأوضحت السعيد أن هذا التكريم وهذه العوائد الإيجابية للشراكة التنموية التي تَجمع مصر بالمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة هو نِتَاج لتنسيق وعمل متواصل من الجانبين؛ تميّزت خلاله المؤسسة كإحدى أَنشَط المؤسسات الأعضاء في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية وفريق العمل سواء في جدة أو في القاهرة؛ بسرعة الأداء والمرونة والكفاءة التي طالما تميّزت بها المؤسسة في تعاونها واستجابتها لمتطلبات الدول الأعضاء خلال الأزمات الاقتصادية الدولية المتلاحقة، التي ألقت بظلالها على مختلَف دول العالم، مؤكدة أن تلك النتائج وهذه الشراكة المتنامية تُعد دليلاً على الزَخَم الذي تتمتع به التجربة التنموية المصرية في الأعوام الأخيرة، وما يتمتع به الاقتصاد المصري من تنوّع وفرص واعدة سواء التجارة أو الاستثمار في العديد من القطاعات، والتي تَدفع بدورها هذه الشراكة والتعاون المستقبلي لآفاق رحبة.

البنك الاسلامي للتنمية الاسلامي للتنمية الاجتماعات السنوية البنك الأسلامي التنمية الاقتصادية التنمية الاقتصادية ت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيراميدز يتوج بأول بطولة في تاريخه | تفاصيل

كنز دفين داخل الأراضي المصرية.. وتوجيه رئاسي عاجل بشأنه

مفاجآت | مهيب : خبر مهم في اجتماع مجلس الزمالك بعد قليل

استعدوا لسهرة حمرا.. القبض على مطرب مهرجانات شهير وسيدة بفيلا بالشيخ زايد

تحرك عسكري.. قرار عاجل من رئيس الشيشان بشأن حرب أوكرانيا

صدمة مدوية.. كولر يرفض عودة نجم الأهلي

بركاتك يا أهلي| كاف يصعق الترجي بقرار صادم.. و10 غيابات مؤكدة

أخبار الأهلي .. رسالة غامضة من كهربا.. وكاف يصدم الترجي| وغياب الشحات

ترشيحاتنا

إعلان على تيك توك .. القبض على طالب روج لبيع رتب عسكرية مقلدة

إيمان العاصي : جاتلي رسايل تهديد بسبب دوري بمسلسل جعفر العمدة

دعاء الرسول للمريض يشفيه ويرد عليه صحته .. ردده فى ليلة الجمعة

إيلون ماسك يتنحى عن منصبه كمدير تنفيذي لتويتر ويعيَّن "المرأة الغامضة"

خالد لطيف: مجلس الزمالك متسمك باستمرار مرتضى منصور

يوفنتوس يتعادل بصعوبة مع إشبيلية في نصف نهائي الدوري الأوروبي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو حاسس بدوخة .. اعرف التصرف السليم للتخلص منها

من الزمالك والأهلي وريال مدريد| خطة موسيماني لخطف خماسي النجوم لأهلي جدة

بعد ضبطها في شبرا الخيمة.. ماذا يحدث للجسم بعد تناول لحوم الحمير ؟

امل جديد لفاقدي البصر | تفاصيل غير متوقعة

فيديو

خائفة.. عائشة بن أحمد تكشف سر إضرابها عن الزواج/ فيديو جراف

أكثر من 2000 مولود.. اسم محمد يتصدر المرتبة الأولى في ألمانيا

صدمة الترجي قبل مواجهة الأهلي | فيديو

كفن بدل الفستان .. تفاصيل مأساة عروس المنوفية "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

اﻟﻤﺰﻳﺪ