محمد شاهين: "أنا مع فكرة الاحترام بين الراجل والست ومحدش يقلل من مجهود التاني"

استضاف الإعلامي شريف عامر، خلال برنامج “يحدث في مصر”، المُذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر”، نجوم وأبطال ونجوم وصُناع مسلسل "الهرشة السابعة”، حيث تستقبل الحلقة أمينة خليل، محمد شاهين، علي قاسم، أسماء جلال، والمخرج كريم الشناوي.

وقال الفنان محمد شاهين: “رجالة كتير كلموني وأنا بعمل الهرشة السابعة وكانوا بيقولولي ما تهدى بقى يا بني”، متابعا: “فوجئت بتعاطف الستات مع دور “آدم” في المسلسل”.

وأضاف: “بعض تعليقات الرجالة اللي كلموني كانوا بيقولوي ما تهدى بقى يا بني”، مشيرا: “أنا مع فكرة الاحترام بين الراجل والست ومع إن محدش يقلل من مجهود الطرف الثاني”.