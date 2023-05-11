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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أسماء جلال: أول ما نزل بوستر الهرشة السابعة توقعت نجاحه.. فيديو

الفنانة أسماء جلال
الفنانة أسماء جلال

استضاف الإعلامي شريف عامر، خلال برنامج “يحدث في مصر”، المُذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر”، نجوم وأبطال ونجوم وصُناع مسلسل "الهرشة السابعة”، حيث تستقبل الحلقة أمينة خليل، محمد شاهين، علي قاسم، أسماء جلال، والمخرج كريم الشناوي.

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وتحدثت الفنانة أسماء جلال عن دورها في مسلسل “الهرشة السابعة”، قائلة: “مكنتش عايزة شخصية “سلمى” في مسلسل الهرشة السابعة تبقى دور الضحية”.

وأضافت: “أول ما نزلنا بوستر المسلسل توقعت نجاحه بسبب تفاعل الناس”، متابعة: “الفنان علي قاسم كان بيبعتلي نوتس كتير وافتكر إنه بيصبح عليا عادي وبقول إيه الشخص اللطيف دا.. لغاية ما يفاجئني ويطلب حاجة اقوله طيب هشرب قهوة واكلمك”.

 

وعلقت أسماء جلال عن مشهد الهرشة السابعة، قائله: “مكنتش عارفة هحس بإيه لما اكتشف إن جوزي مخلف.. هو مخباش عليا إنه بيحب الخيار أكتر من الطماطم دا كدب في كارثة”.
 

اسماء جلال الهرشة السابعة الإعلامي شريف عامر الفنانة أسماء جلال المخرج كريم الشناوي الإعلامي شريف

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