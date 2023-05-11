علي قاسم: دوري في الهرشة السابعة أول مرة أعمله.. فيديو

استضاف الإعلامي شريف عامر، خلال برنامج “يحدث في مصر”، المُذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر”، نجوم وأبطال ونجوم وصُناع مسلسل "الهرشة السابعة”، حيث تستقبل الحلقة أمينة خليل، محمد شاهين، علي قاسم، أسماء جلال، والمخرج كريم الشناوي.

وتحدث الفنان علي قاسم عن دوره في مسلسل “الهرشة السابعة”، قائلا: “دوري في المسلسل غريب عليا وأول مرة أعمل دور زي ده”، لافتا: “قصة مسلسل الهرشة السابعة غريبة وحقيقة”.

وأضاف الفنان علي قاسم : “كنت مبسوط من تقديم شخصية مش عايزه تخلف والشخصية كانت بتقول أسبابها في المسلسل”.

ومن ناحية أخرى، قالت الفنانة أمينة خليل،: “كان هدفنا من البداية إن مسلسل الهرشة السابعة ما يكونش للستات بس”، لافته: “الناس شايفة إن مسلسل الهرشة لاسابعة 15 حلقة قصير أوي وإحنا شايفين إنه كان 7 سنين علشان تعبنا فيه”.

وتابعت: “فيه ناس كثيرة منهم أختي وأصدقائي عندهم أطفال وشوفت وعيشت معاناتهم قبل كدة”، متابعة: “شوفت نماذج كثير للست اللي شايلة الليلة لوحدها في البيت”.

