رئيس الوزراء الكندي يزور كوريا الجنوبية ويشارك في قمة مجموعة السبع باليابان

يتوجه رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، إلى آسيا الأسبوع المقبل في زيارة رسمية لكوريا الجنوبية والمشاركة في قمة قادة مجموعة السبع في اليابان.

وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، أن ترودو يزور سول في الفترة ما بين 16 و 18 مايو ويلتقي مع رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول؛ لتعزيز الأولويات المشتركة، بما في ذلك الأمن الاقتصادي وأمن الطاقة، ومن المتوقع أيضًا أن يروج رئيس الوزراء لاستراتيجية المحيطين الهندي والهادئ التي أصدرتها الحكومة الكندية في الخريف الماضي، وفقا للبيان.

وعقب الزيارة إلى كوريا الجنوبية، يحضر ترودو قمة مجموعة السبع التي ستعقد في هيروشيما باليابان في الفترة من 19 إلى 21 مايو.

ويقول مكتب رئيس الوزراء إن أولوياته ستشمل التعاون مع شركاء مجموعة السبع لدعم أوكرانيا ودفع عجلة الانتقال إلى اقتصاديات صديقة للبيئة.