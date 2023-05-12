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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عبستك إزاي؟.. حسن شاكوش يوضح حقيقة استغلال تريند أزمته الزوجية لتحقيق مشاهدات

حسن شاكوش وزوجته
حسن شاكوش وزوجته

علق حسن شاكوش على الانتقادات التي توجهت له خلال الساعات الماضية بعد انتشار فيديو له مع إحدى صانعات المحتوى عبر تيك توك، يعلق بسخرية على تريند “هبستك ازاي”. 

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وكتب حسن شاكوش عبر انستجرام، توضيحا للفيديو قائلا: "الحمد لله والشكر لله علي كل حال الحقيقة الفترة اللي فاتت شاركنا معاكم مشاكل كثيرة مكنش ينفع اننا نشاركها معاكم لأن محدش يعلم شئ طلاما محدش شاف حاجة وانا برضو هفضل عند قراري مش هتكلم في اي تفاصيل حتي مهما سمعت اي تجريح بس حقيقي كل شخص هيتسأل قدام ربنا عن كلامة بس الحمد الله وانا حابب اعتذر لكل اهل بيتي وجميع أفراد إدارة أعمالي وكل فرد في فرقتي علي الإساءة اللي بيتعرضولها يوميا من خلال السوشيال ميديا وخارج السوشيال ميديا واسف تاني لكل اهل بيت في مصر وبرا مصر علي الاساءة اللي حصلت علي السوشيال ميديا وحابب اشارك معاكم التريند بطريقة كوميدية وفيديو ترفيهي علي التيك توك بدون الاساءة في اي شخص ربنا يعلم انها حاجه ترفيهيه فقط وربنا يهدي حال الجميع والحمد الله علي كل شئ وانتظروا شغل جديد الفترة اللي جاية دعواتكم". 

لمشاهدة المنشور من هنا

 

سخر الفنان حسن شاكوش من المحادثة التي نشرتها زوجته وأثارت السوشيال ميديا بسبب الأخطاء الإملائية بالمحادثة.

 

وظهر حسن شاكوش برفقة فتاة وقال في مقطع الفيديو ساخرا :" عبستك إزاي وانتي مش بستاني". 

حسن شاكوش السوشيال ميديا التيك توك التريند الفنان حسن شاكوش

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