بعد محادثة نشرتها زوجته | حسن شاكوش يسخر من أخطائه الإملائية

سخر الفنان حسن شاكوش من المحادثة التي نشرتها زوجته وأثارت السوشيال ميديا بسبب الأخطاء الإملائية بالمحادثة.

وظهر حسن شاكوش برفقة فتاة وقال في مقطع الفيديو ساخرا :" عبستك إزاي وانتي مش بستاني".



تساؤلات عديدة حول عقوبة السرقة بعد قيام نيابة أكتوبر أول بماشرة التحقيقات فى أزمة المطرب حسن شاكوش وزوجته ريم طارق بعد البلاغات المتبادلة بينهما خلال الأيام القليلة الماضية، وتحديدا بلاغ اتهام المطرب لزوجته بسرقة 500 ألف جنيه من منزل الزوجية.

واستدعت نيابة أكتوبر أول، حسن شاكوش للمثول أمام النيابة والاستماع لأقواله في محضر السرقة الذي يتهم فيه ريم بسرقة مبلغ نصف مليون جنيه، وتعهد محامي شاكوش بحضوره أمام النيابة.