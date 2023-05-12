شبيه روحي.. أصالة تكشف عن أحدث أغنياتها مع روتانا

كشفت الفنانة أصالة عن اسم أول أغنيات ألبومها الجديد مع شركة روتانا، وأعادت نشر بوستر الأغنية من حساب روتانا ميوزيك عبر انستجرام منذ قليل.

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وتستعد أصالة لطرح أغنية “شبيه روحي”، بالتعاون مع شركة روتانا قريبا، كلمات أنور المشيري، ألحان فايز السعيد، وتوزيع زيد نديم.

وقدمت أصالة ليلة استثنائية للحضور في أحدث حفلاتها منذ أيام استعادت معهم فيها كل الذكريات، هذا بجانب تقديم فيلم وثائقي عرض قبل الحفل عن حياتها وعملها أشياء لا يعرفها عنها الجمهور.

وتعاقدت أصالة مع منصة tik tok الشهيرة على أن يكون حفلها على المنصة ليتمكن محبيها في كافة العالم الذين لن يستطيعوا القدوم إلى مصر لمشاهدة نجمتهم المفضلة، متابعة الحفل وكأنهم متواجدين في قلب القاهرة وامام نجمتهم المفضلة ، وبهذا ستكون اصالة اول نجمة بالوطن العربي تقدم حفلها بشكل مباشر علي منصة تيك توك باستخدام احدث التقنيات.