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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نورهان منصور تخطف الأضواء بمكياج صاخب

نورهان منصور
نورهان منصور

خطفت الفنانة نورهان منصور، انظار متابعيها وجمهورها بصورة جديدة لها وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتألقت "نورهان منصور" بإطلالة أنثوية ملفتة، حيث ارتدت بادى أسود مع بليزر لامع، ما عكس أنوثتها وأبرز رشاقة قوامها الممشوق، واعتمدت مكياج صاخب أبرز جمال ملامحها.


ومن المعروف أن نورهان منصور من الفنانات المهتمات بالسوشيال ميديا، حيث تُشارك جمهورها تفاصيل حياتها اليومية، فهي من أكثر نجمات الفن جرأة، كما أنها تفضل ارتداء الفساتين ذات التصميم الجريء، كما أنها تحب ممارسة الرياضة كي تكون دائمة الجمال والرشاقة.

كانت الفنانة نورهان منصور شاركت مؤخرًا فى مسرحية "اللوكاندة"، وهى من بطولة الفنان أشرف عبدالباقى، ويشارك فى بطولتها كل من محمد دياب، حمدى الميرغنى، ويزو، مريم البحراوى، إبرام سمير، ياسمين سمير، أميرة حافظ، محمد حسن، نورهان منصور، شريف حسنى، من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، وديكور محمود سامي، وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجي، تدريب غنائى إيمان حسني، وإنتاج وإخراج أشرف عبد الباقى.

“نصيبي وقسمتك” 

كما شاركت نورهان منصور مؤخرًا في مسلسل "نصيبى وقسمتك ج4"، بحكاية "بدلة جديدة" وهي الحكاية الرابعة، ومن بطولة الفنان شريف سلامة، سلوى عثمان، رانيا منصور، والحكاية من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد جمعة.

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IMG_٢٠٢٣٠٥١١_٢١٤٥٤٨
الفنانة نورهان منصور مكياج صاخب تخطف الاضواء اطلالة انثوية نصيبي وقسمتك

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