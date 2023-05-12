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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مرتضى منصور يعلن الرحيل عن الزمالك ومعه نجليه أحمد وأمير

مرتضى منصور رئيس
مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك

أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الرحيل عن القلعة البيضاء ومعه نجليه أحمد مرتضى عضو المجلس وامير مرتضى المشرف العام على قطاع الكرة بالزمالك.

وقال مرتضى منصور فى المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بنادى الزمالك : أعلن الرحيل عن الزمالك ومعى أحمد مرتضى الذى لم يعد مسئولا عن قطاع العاب الصالات كما أن أمير مرتضى لم يعد مسئولا عن قطاع كرة القدم .

وواصل رئيس نادي الزمالك قائلا : صاحب العزبة ساب العزبة وخدت أولادى معى وليتحمل الجميع المسئولية جماهير وأعضاء جمعية عمومية ووزير الشباب والرياضة.

وأردف اترك النادى وشددت مرتبات العاملين في الزمالك وليتحمل الجميع الخطر القادم للزمالك بعد عزلى وحبسى .
أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن النادي مقبل على كارثة رياضية، وهو ما أكدته من قبل في حديثي مع أعضاء الجمعية العمومية.


وأضاف رئيس النادي في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم :" جهزت عدة ملفات سيتم إرسالها للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والمحكمة الرياضية "كاس" ضد الاتحاد المصري لكرة القدم وضد النادي الأهلي.


وقال مرتضى منصور: "أول ملف هو التدخل الحكومي من أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بحل مجلس إدارة الزمالك في عام 2020، وثاني ملف هو العنصرية  والتنمر ضد بعض لاعبي الفريق مثل محمود عبد الرازق "شيكابالا"، وثالث ملف هو محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي". 


وأوضح أنه لابد من احترام اللوائح والقوانين وأن يتم تطبيقها على الجميع، وكهربا لاعب موقوف دوليا ومحليا وشارك في لقاء سموحة بعد الإيقاف، كما أن لجنة الانضباط لها لائحة تنص على أنه تنفذ قراراتها فور صدورها، وبدأت بنفسي ورفضت السفر كرئيس لبعثة الزمالك التي كانت ستتوجه إلى الإمارات بسبب احترام قرارات لجنة الانضباط.


وشدد على أنه عندما لجأ للقضاء الإداري في أزمة القيد كان يختصم وزير الشباب والرياضة وأخرج اتحاد الكرة من الدعوى.
وقال رئيس القلعة البيضاء :" الزمالك أكبر نادي في مصر وأفريقيا، ولا علاقة لي بجماهير الأهلي ولا أحد يستطيع أن ينكر تاريخ الأهلي".


وعقد مجلس إدارة نادي الزمالك مؤتمرا صحفيا مساء اليوم عقب انتهاء الاجتماع لكشف عن العديد من الأمور المهمة الخاصة بالنادي.

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