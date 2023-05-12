رحيله عن الزمالك وتسليم النادي لوزارة الرياضة|5 تصريحات صادمة من مرتضى منصور

عقد المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك مؤتمر صحفي مساء أمس الخميس للحديث عن أزمات النادي خلال الفترة الحالية ورحيله عن النادي.

وأعلن مرتضى منصور خلال المؤتمر الصحفي عن رحيله عن النادي بالإضافة لنجلية أمير مرتضي وأحمد مرتضى.

مرتضي منصور :انتو عايزين مننا ايه

أكد مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك هو أكبر نادي في مصر وإفريقيا.

وأضاف مرتضى منصور أن محمود عبدالمنعم كهربا نجم الأهلي قام يتصرف مسىء للغاية وعلى الرغم من ذلك لم يقم أي اعلامي باستنكار تصرفه أو الهجوم عليه.

واضاف مرتضي منصور قائلا “انتو عايزين مننا ايه … الزمالك اكبر نادي وكفايه اشاعات ” مشددا أنه ليس ممنوعا من السفر مثل ما روج البعض "



وجه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك رسالة غاضبة لأعضاء الجمعية العمومية خلال المؤتمر الصحفي .

وأكد مرتضي منصور أن الزمالك سيبدأ مرحلة صعبة للغاية خلال الفترة القادمة قائلا “ بتضحكوا ليه الزمالك داخل على كارثة”.

واضاف مرتضي منصور أن الزمالك يعاني من أزمة حقيقية.

مرتضي منصور : تلقينا تهديد بسحب ترخيص ارض السادس من اكتوبر

وأكد المستشار مرتضى منصور أنه سبق واستعاد أرض النادي بالسادس من أكتوبر بعدما سبق وتم إلغاء التخصيص بسبب التأخر في سداد قيمة الأرض.



أكد المستشار مرتضى منصور أنه سبق واستعاد أرض النادي بالسادس من أكتوبر بعدما سبق وتم إلغاء التخصيص بسبب التأخر في سداد قيمة الأرض.



وأضاف رئيس النادي قائلا: "حصلنا على كافة التراخيص الخاصة بالإنشاءات في فرع النادي بالسادس من أكتوبر وتراخيص المرافق، وبدأنا نعمل وصدر وقتها قرار تجميد المجلس، وعندما عدنا مجددا وبدأنا العمل في الفرع مرة أخرى تم حبسه".



وأكد مرتضى منصور أنه عندما بدأت الانشاءات في فرع النادي خلال الفترة الماضية صدر قرار بعزلي، وشدد على أنه سبق وأن أسند مجلس الإدارة انشاء النادي لشركة حكومية في الفترة الماضية.

وأضاف أن الزمالك تسلم خطابا مؤخرا يتضمن تهديد بسحب أرض النادي في السادس من أكتوبر في حالة عدم استكمال الانشاءات في فرع الزمالك بأكتوبر.

مرتضي منصور : رفضنا خوض سوبر العار

أكد المستشار مرتضى منصور أن المجلس اجتمع ورفض المشاركة في مباراة السوبر المحلي أمام الأهلي والتي وصفها بأنها "سوبر العار".



وأضاف أن المجلس رفض خوض مباراة السوبر.



وشدد مرتضى منصور على أن بعد الاعتذار عن عدم المشاركة في السوبر وصلت له 3 قضايا ضده،

وأضاف أن وزير الشباب والرياضة قام بإرسال لجنة للتفتيش على النادي في الفترة الماضية، وطلبت هذه اللجنة محاضر اجتماعات مجلس الإدارة منذ 2018 حتى يناير 2021 بالرغم من أن المجلس الحالي لم يكن تولى المسؤولية وقتها.

وعقد مجلس إدارة نادي الزمالك مؤتمرا صحفيا مساء اليوم عقب انتهاء الاجتماع للكشف عن العديد من الأمور المهمة الخاصة بالنادي.

أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن المجلس اجتمع ورفض المشاركة في مباراة السوبر المحلي أمام الأهلي والتي وصفها بأنها "سوبر العار".



وأضاف أن المجلس رفض خوض مباراة السوبر.

وشدد مرتضى منصور على أن بعد الاعتذار عن عدم المشاركة في السوبر وصلت له 3 قضايا ضده،

وأضاف أن وزير الشباب والرياضة قام بإرسال لجنة للتفتيش على النادي في الفترة الماضية، وطلبت هذه اللجنة محاضر اجتماعات مجلس الإدارة منذ 2018 حتى يناير 2021 بالرغم من أن المجلس الحالي لم يكن تولى المسؤولية وقتها.

وعقد مجلس إدارة نادي الزمالك مؤتمرا صحفيا مساء اليوم عقب انتهاء الاجتماع للكشف عن العديد من الأمور المهمة الخاصة بالنادي.