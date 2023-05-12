اليوم .. حفل عفروتو وشارموفرز

يستعد فريق شارموفرز ومغني الراب عفروتو لإحياء حفل غنائي اليوم الجمعة في مول مصر مدينة 6 أكتوبر، ويعد الحفل الأول الذي يجمع بين عفروتو وفرقة شارموفرز.

وأعلنت الجهة المنظمة أسعار التذاكر، وجاءت بسعر موحد هو 380 جنيها.

يذكر أن طرحت فرقة شارموفرز أغنية "الحمد لله" وهى الأغنية السابعة والأخيرة من ألبومها الجديد "كرڤان"، الذى بدأت فى طرح أغنياته، مع انطلاق العام الجديد.

وفى هذا الألبوم قدمت شارموفرز لمحبيها ومتابعيها، مجموعة متنوعة من الأغنيات، تحتوى كل أغنية على قصة مترابطة ومتواصلة.

أغنية " الحمد لله" - Lyrics Video- دارت فكرتها فى إطار إنسان يحمد الله على تخطيه مرحلة صعبة فى حياته، حتى وصل إلي طريق النجاح، وراحة البال.

أغنية "الحمد لله" كلمات وألحان أحمد بهاء وموسيقى وتوزيع محمد العرقان - محمد الفاره- عادل محمد، ومن إنتاج فريق شارموفرز.. والأغنية الآن على اليوتيوب، والمواقع الاجتماعية، والمتاجر الإلكترونية، ومحطات الراديو.

تقول كلمات "الحمد لله“: كتير مع نفسى بفكر هقدر ولا لا.. و اما مفكرش بعدى الصعب .. فاتح صدرى ووخدانى الجلاله.. ومبستهترش مبتكلمش كتير الحمدلله الحمد الحمد لله .. اهلى راضيين عليا الحمدلله الحمد الحمد لله .. مش خايف من الجاى دلوقتى بنام مش زى زمان .. ايام كنت اسهر كانوا يحكولى عن الاحلام”.