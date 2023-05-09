الجمعة.. تعرف على أسعار تذاكر حفل شارموفرز وعفروتو

تستعد فرقة شارموفرز ومغنى الراب عفروتو لإحياء حفل غنائي يوم الجمعة القادمة 12 مايو، وذلك في مول مصر مدينة 6 أكتوبر، ويعد الحفل الأول الذي يجمع بين عفروتو وفرقة شارموفرز.

وأعلنت الجهة المنظمة أسعار التذاكر، وجاءت بسعر موحد هو 380 جنيها.

آخر أعمال فرقة شارموفرز

يذكر أن آخر أعمال شارموفرز هي أغنية “وبعدين” التي طرحتها مؤخرًا، وكانت من توزيع عيسى وأسود، والكليب من إخراج عمر دونجا.

كلمات الأغنية

طب بيبى و بعدين

حاولت كل حاجة الحب راح فين

ما يدوم معدوم

طب بيبى وبعدين

حاولت كل حاجة الحب راح فين

ما يدوم معدوم

ذكراياتك مدفونة

كلمات مكتومة

بحاول انساكى

بعيد نفس الغلط تانى

شوفيلك شوفة انتى طريق و انا طريق

راكب الموج و انتى عارفة قدرى

موجود لو تحتاجينى

سايبة الدنيا واللى فيها

ليه فكرتنا مش حقيقة

لو كان الهم اثر فينا

شارموفرز وبيرى

طرح صناع فيلم "رمسيس باريس" الأغنية الدعائية الأولى للفيلم، والتي يقوم بغنائها فريق شارموفرز ومطربة الراب بيري، وذلك على جميع المنصات والتطبيقات الموسيقية بالوطن العربي.

"رمسيس باريس" من كلمات وغناء أحمد بهاء وبيري، وميكس وماستر أليوت جيمس ومعتز ماضي، والشريك الرقمي محمد علام كيوب ميوزك وإنتاج ريمون رمسيس وأحمد خالد موسى aka Production وإخراج أحمد خالد موسى، وتم طرح العمل بدور العرض السينمائية أول أيام عيد الفطر المبارك.