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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تفاصيل احتفال مهرجان جمعية الفيلم باليوبيل الذهبي.. فيديو

الدكتور محمود عبد
الدكتور محمود عبد السميع

كشف الدكتور محمود عبد السميع رئيس مهرجان جمعية الفيلم أنه يستعد من الآن للدورة القادمة والتي يحتفل فيها المهرجان باليوبيل الذهبي، حيث أن العام القادم يكون قد مر 50 عاما على انطلاق أول دورة للمهرجان.

 

وتابع عبد السميع خلال لقائه بصدى البلد أن مهرجان جمعية الفيلم يشهد كل عام تطورا كبيرا في جميع فعالياته سواء كانت على مستوى الأفلام المشاركة أو الندوات التي يتم تنظيمها طوال أيام المهرجان ، بالإضافة إلي عملية التصويت الخاصة بترشيحات الأفلام، مشيرا إلى أنه يعمل خلال هذه الفترة على المزيد من التطوير حتي تكون الدورة القادمة أكثر تميزا.

وعن اختيار حسين فهمي رئيس شرفي لهذه الدورة قال عبد السميع إنه تجمعه صداقة قوية بحسين فهمي وعندما عرض عليه الأمر رحب جدا بالفكرة ولبي طلب إدارة المهرجان حرص على تسليم شهادات التكريم بنفسه للأفلام الفائزة خلال حفل الافتتاح.

 

افتتاح جمعية الفيلم

افتتح الدكتور محمود عبد السميع رئيس مهرجان جمعية الفيلم الدورة رقم 49، وسط حضور عدد كبير من نجوم السينما والمهتمين من النقاد والصحفيين. 

وحضر حفل الافتتاح الفنان حسين فهمي الرئيس الشرفي لهذه الدورة، وخالد عبد الجليل رئيس الرقابة على المصنفات الفنية، بالإضافة إلى المنتج محمد حفظى وهشام جمال والمخرج محمد ياسين وهشام فتحي وغيرهم..

 

تفاصيل استفتاء جمعية الفيلم

 

وأعلنت إدارة المهرجان أن الاستفتاء العام الذي يشارك فيه أعضاء الجمعية والنقاد والصحفيين وعدد من السينمائيين، لاختيار الأفضل من الأعمال التي عرضت خلال عام 2022 اختيار 8 أفلام من التي عرضت بدور العرض والمنصات الرقمية وفقا لموعد عرضها "الجريمة" للمخرج شريف عرفة، و"من أجل زيكو" للمخرج بيتر ميمي، و"ليلة قمر 14" للمخرج هادي الباجوري، والعنكبوت" للمخرج احمد نادر جلال، و"كيرة والجن" للمخرج مروان حامد، وهي الأفلام التي ستشاهدها لجنة التحكيم، وتتنافس علي جوائز هذه الدورة، بينما سيعرض بالمهرجان خارج التحكيم كل من "حامل اللقب" للمخرج هشام فتحي، و"تسليم أهالي" للمخرج خالد الحلفاوي، و"فضل ونعمة" للمخرج رامي إمام

 

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