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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد نفي موسكو انتصارات كييف.. تصريح أوكراني جديد يؤكد التقدم في باخموت

القوات الأوكرانية
القوات الأوكرانية

أعلنت أوكرانيا اليوم الجمعة، أن قواتها حققت تقدما كبيرا باستعادة أجزاء من الأراضي حول مدينة باخموت المحاصرة في منطقة دونيستك الشرقية، التي كانت مركز القتال مع روسيا لعدة أشهر.

 

وقال نائب وزير الدفاع الأوكراني، جانا ماليار، في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي: "لقد عانى العدو من خسائر كبيرة في القوى العاملة".

وأضاف: "تقدمت قواتنا الدفاعية  كيلومترين (حوالي ميل واحد) بالقرب من باخموت".

 

وجاءت التعليقات بعد اعلان مسؤول عسكري أوكراني آخر هذا الأسبوع أن القوات الروسية تراجعت من بعض المناطق بالقرب من باخموت بعد هجمات مضادة من قوات كييف.

 

لكن روسيا، في وقت متأخر من يوم الخميس، نفت أن أوكرانيا حققت أي اختراقات في مدينة فلاش بوينت، قائلة إن تقارير الخسائر الإقليمية في جميع أنحاء المدينة لم "تتوافق مع الواقع".

واشتكت مجموعة فاجنر شبه العسكرية الروسية، التي تقود حرب موسكو على باخموت من نقص الذخيرة وهددت بالانسحاب ما لم تتلق المزيد من الدعم من موسكو.

 

وقال المعهد المقيم في الولايات المتحدة لدراسة الحرب في ملاحظة تحليلية يوم الجمعة إن كييف "قد اخترقت على الأرجح بعض الخطوط الروسية في الهجمات المضادة بالقرب من باخموت".

 

وتم تدمير باخموت، التي كان عدد سكانها قبل الحرب حوالي 70000شخص، حيث سجلت القوات الروسية مكاسب تدريجية خلال الأشهر الأخيرة، والتي بلغت حوالي 80 في المائة من المدينة نفسها.
 

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