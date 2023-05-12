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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

4 تعديلات.. تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الترجي

كهربا
كهربا

استقر مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي ، بنسبة كبيرة، على التشكيل الأساسي لمواجهة الترجي التونسي، اليوم الجمعة، في تمام العاشرة مساء، على الملعب الأولمبي حمادي العقربي، في إطار منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.
ومن المتوقع أن يشهد تشكيل الأهلي 4 تغييرات مقارنة بالتشكيل الأخير أمام بيراميدز، بمشاركة ياسر إبراهيم بجانب محمد عبد المنعم في قلب الدفاع، على حساب محمود متولي الذي تعرض لإغماء في لقاء بيراميدز ، كما يقود ديانج خط الوسط بدلا من أحمد قندوسي، وعودة حسين الشحات بدلا من أحمد عبد القادر، وكهربا في الهجوم بدلا من محمد شريف.


تشكيل الأهلي المتوقع:


حراسة المرمى: محمد الشناوي
خط الدفاع: علي معلول – ياسر إبراهيم – محمد عبد المنعم – محمد هاني
خط الوسط: أليو ديانج – حمدي فتحي – مروان عطية
الهجوم: حسين الشحات – بيرسي تاو – محمود عبد المنعم "كهربا"
وحجز الأهلي مقعده في نصف نهائي أبطال إفريقيا بعد التغلب على الرجاء المغربي بهدفين دون رد بمجموعة مباراتي الذهاب والإياب، بينما صعد الترجي على حساب شبيبة القبائل.

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