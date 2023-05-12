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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أعضاء عمومية المهن التمثيلية يحضرون ندوة منظومة الفاتورة الإليكترونية

أشرف زكي
أشرف زكي

أقام الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية؛ ندوة بعنوان منظومة الفاتورة الإليكترونية وكيفية التعامل معها وذلك بحضور عدد من الفنانين والنجوم أعضاء الجمعية العمومية؛ داخل نادي نقابة المهن التمثيلية بالبحر الأعظم.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02bhEcJ5p7E8voyLKDLdPT7SEoADw1YFjAxv5n1J8SyznZS16MbxhAsBZyPKP3JLtRl&id=100064494412440&mibextid=Nif5oz

وجاءت الندوة لتقديم وعي كامل لكل أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهن التمثيلية من أجل شرح وفهم منظومة الفاتورة الاليكترونية وكيفية التعامل معها وتسهيل تعامل الأعضاء بها الفترة المقبلة.

 

وأكدت مها علي مدير المكتب الإعلامي لمصلحة الضرائب المصرية؛ علي الدور الكبير الذي قام به الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية؛ من أجل تخفيف العبء الضريبي؛ والتواصل مع مصلحة الضرائب لمساعدة جموع الفنانين لفهم منظومة الفاتورة؛ والمساعدة في تسجيل جميع الأعضاء ومساعدتهم في حل جميع المشاكل الضريبية بين الفنانين ومصلحة الضرائب المصرية.

 

واضافت؛ أن الفترة المقبلة سيتم إقامة سلسلة من الندوات سواء بالحضور الفعلي أو بطريقة الأون لاين والتواصل وتنظيم مجموعة من الندوات لمساعدة الاعضاء داخل نادي نقابة المهن التمثيلية.

وحضر عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية الفنانين من بينهم الفنان محمد ابو داوود؛ الدكتور علاء قوقة؛ هبة عبد الغني؛ محمد الاحمدي؛ نبيل نور الدين؛ محمد احمد ماهر؛ خالد عبدالسلام؛ والمخرجان محمد علام ومحمد ابراهيم؛ كما حضر الفنانين محمد صلاح ادم وخالد محروس؛ وشيماء نصار؛ وآخرون؛ كما حضر عدد كبير من أعضاء مجلس النقابة من بينهم الفنانين احمد سلامة وعزوز عادل وعلي كمال.

 

نقيب المهن التمثيلية اشرف زكي

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أعضاء عمومية المهن التمثيلية يحضرون ندوة منظومة الفاتورة الإليكترونية

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