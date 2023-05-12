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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الموجه 21 .. إزالة 5 تعديات علي أراضي زراعية في حملة بالمنيا

إزالة التعديات على
إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالمنيا

تواصل مراكز محافظة المنيا تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا جهودها في تنفيذ أعمال الموجة الـ 21 لإزالة التعديات بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية وذلك لمواجهة أي شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة وذلك تنفيذاً لتعليمات رئيس مجلس الوزراء بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومتابعة وإشراف السيد وزير التنمية المحلية.

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من جانبه قال اللواء هاني بدوي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، إنه تم تنظيم حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، والأراضي الزراعية والبناء المخالف بقريتي بهدال وتلة وذلك ضمن الموجة الـ 21 بالتنسيق مع الأمن والجهات المعنية، حيث أسفرت الحملة عن إزالة 5 حالات تعدي علي أراضي زراعية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

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