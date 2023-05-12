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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ورشة عمل تدريبية على الحقن الآمن بالمنشآت الصحية بالدقهلية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

نظمت الإدارة العامة لمكافحة الفيروسات الكبدية بالدقهلية بالتنسيق مع إدارة مكافحة الفيروسات ورشة عمل تدريبية على الحقن الآمن بالمنشآت الصحية وذلك بمقر إدارة التدريب .

 

واستمرت الورشة على مدار أسبوع كامل بواقع  ٣ دورات متتالية للعاملين بفرق الفيروسات الكبدية بالمستشفيات والادارات الصحية. 

 

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصجة بالدقهلية والدكتورة عبير عبدالغني وكيل المديرية للشئون الوقائية والدكتورة لمياء سلامة مدير عام الوقائي وبالتعاون مع الدكتور محمد زين مدير ادارة التدريب .

تناول التدريب انواع الفيروسات الكبدية وطرق انتقالها والوقاية منها وبروتوكول تطعيم العاملين بالمنشآت الصحية وبروتوكول الوخز والوقاية من التعرض المهني وكذلك الفصل الجيد للنفايات والحقن الامن بالمنشآت الصحية.

وفى ختام التدريب أشاد المشاركون بالتنظيم الجيد والبرنامج التدريبي المتميز الذى قام بتنفيذه نخبة متميزة من أطباء صحة الدقهلية وفى مقدمتهم الدكتورة ريهام الهراس مدير ادارة مكافحة الفيروسات الكبدية والدكتور هاني حمدي مدير ادارة مكافحة العدوى
علاوة على الدكتورة حسناء امين  من ادارة مكافحة الفيروسات الكبدية.

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إدارة مكافحة العدوي الدقهلية الفيروسات الكبدية صحة الدقهلية لمكافحة الفيروسات الكبدية مكافحة الفيروسات الكبدية

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