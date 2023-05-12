عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الاستعدادات النهائية لحفل عمرو دياب في الجامعة الأمريكية.. صور

حفل عمرو دياب
حفل عمرو دياب

يستعد الفنان عمرو دياب، لإحياء حفل غنائي ساهر له في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، اليوم الجمعة 12 مايو الجاري، ضمن سلسلة حفلاته الصيفية.

وطرحت الشركة المنظمة لحفل عمرو دياب في الجامعة الأمريكية، بوستر الحفل قبل نحو أسبوع من موعده.

أعلن منظمو الحلف الحرص على أن تكون كافة التفاصيل والتجهيزات مفاجأة للجميع، وتم تصميم مسرحًا خاصًا وديكورات وبنرات احتفالًا بمرور 40 سنة على مشوار النجم عمرو دياب، ومنها ما يحمل ملامح من مسيرته الناجحة، من ماكيتات بوسترات ألبوماته، وجوائزه، وحتى ملابسه الشهيرة، ومنها الجاكيت الجلد الأسود، و البلوفر الذي تحول إلى موضة عقب ظهوره به في كليب تملي معاك.

حفلة عمرو دياب مقام تحت عنوان (ريترو-RETRO)، انتهت كافة التجهيزات بتقديمه من حوالي أسبوعين، و على غير المتوقع كانت التذكرة فئة الـ 100 ألف جنيه، هي الأولى التي بيعت بالكامل، من بين كافة الفئات الثلاثة الأخرى، وهي 650، و 1500، و 2500 للطاولة ".

الحفل يقدم بمشاركة شركة النجم عمرو دياب " ناي"، ومنظم الحفلات ياسر الحريري، وإدارة الجامعة الأمريكية تأمين الحفلة عجمي ومساعدين محمد بويكا ياسر و كابو. 

 

أحدث أغاني عمرو دياب 

قبل عدة أشهر طرح عمرو دياب، أحدث أغانيه التي تحمل اسم سينجل، عبر المنصات الالكترونية الرقمية. 

سينجل من كلمات بهاء الدين محمد، لحن عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبد المنعم، تسجيل اندرو داود وشيري شكري وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.

وكان عمرو دياب قد طرح أمس أغنية "ماتيجي نفك" من كلمات وألحان محمد يحيى، وتوزيع وسام عبدالمنعم.

 

عمرو دياب يتصدر أنغامي

جدير بالذكر أن عمرو دياب تصدر قائمة الفنانين الأفضل والأعلى مشاهدة على تطبيق أنغامي في عام 2022.

وألقى الحساب الرسمي لجائزة "ورلد ميوزك أورد" العالمية الضوء على تربع الهضبة عمرو دياب قائمة أفضل فنان عربي لعام 2022 عبر منصة أنغامي.

كما أشار حساب الجائزة إلى أن عمرو دياب الفنان الأكثر متابعة على المنصة بـ 16.1 مليون متابع كما أنه النجم العربي الأسطوري الأكثر مشاهدة على أنغامي مع اقتراب نهاية عام 2022.

وبهذا يواصل عمرو دياب تحقيق نجاحات كبيرة عبر أنغامي فهو أول مطرب عربي يتخطى حجاز المليار استماع عبر المنصة منذ إطلاقها.

وأعلنت منصة أنغامي الموسيقية عن تخطي أغاني عمرو دياب حاجز المليار استماع كأول مطرب عربي يحقق هذا الرقم.

تحضيرات حفل عمرو دياب
تحضيرات حفل عمرو دياب
تحضيرات حفل عمرو دياب
تحضيرات حفل عمرو دياب
تحضيرات حفل عمرو دياب
تحضيرات حفل عمرو دياب
عمرو دياب الفنان عمرو دياب الجامعة الأمريكية الجامعة الامريكية بالقاهرة اغاني عمرو دياب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق من وزارة الشباب والرياضة على استقالة مجلس الزمالك.. شاهد

330 جنيها دفعة واحدة|هزة قوية تضرب أسعار الذهب بعد قرار الحكومة وعيار21 مفاجأة

فتاة ومخدرات.. القصة الكاملة للقبض على مؤدي المهرجانات في الشيخ زايد

أخبار الرياضة.. بيراميدز يتوج بأول بطولة بتاريخه..مرتضى منصور يعلن تسليم الزمالك لوزارة الرياضة

الأهلى والترجى.. كيف تشاهد مباراة اليوم عبر البث المفتوح ؟

تراجع 300 جنيه للجرام.. 3 ضربات لسوق الذهب ومفاجأة في عيار 21

ألغت متابعته وحذفت صورهما.. رنا الحريري تثير الجدل حول انفصالها عن باسم ياخور

لقوه مدفون جنب بيته.. كشف لغز العثور على جثة طفل في دمياط

ترشيحاتنا

نسر الجزيرة يكتسح في تاريخ مواجهات الأهلي والترجي بدوري أبطال أفريقيا

استشهاد فلسطينيين إثر غارة إسرائيلية استهدفت مبنى في غزة

شركات صناعة السيارات الكبرى تتحدى إدارة بايدن| تفاصيل

لماذا عمود الدين؟..خطيب المسجد الحرام: الصلاة تغذي المطالب الروحية وتحقق الحوائج الفطرية

الشتاء القادم.. موعد انتهاء الحرب الروسية الأوكرانية

5 سنوات حبس وغرامة 300 ألف جنيه.. احذر التلميحات والإشارات الجنسية بالعمل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال أفريقيا الليلة

مراحش فرَحُه .. تعليقات المتابعين تشعل زفاف الدحيح على مواقع التواصل |صور

لن تتوقع أغلبها.. لهذه الأسباب يصاب الأطفال بالحساسية

نشرة المرأة والصحة| صور حفل زفاف الدحيح تشعل السوشيال ميديا.. 10عادات يومية تضر بصحة الكلى

فيديو

الجنيه يتعافى.. مفاجأة في سعر الدولار والذهب.. فيديو

أسعار اللحوم إلى أين.. الحكومة تتصدى للأزمة| شاهد

أفضل 5 شهادات بأعلى عائد.. استثمر أموالك في البنوك.. فيديو

إعلان خطوبة على الأهرامات يثير ضجة.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانتخابات التركية.. أردوغان ومنافسوه

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

اﻟﻤﺰﻳﺪ