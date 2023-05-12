الاستعدادات النهائية لحفل عمرو دياب في الجامعة الأمريكية.. صور

يستعد الفنان عمرو دياب، لإحياء حفل غنائي ساهر له في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، اليوم الجمعة 12 مايو الجاري، ضمن سلسلة حفلاته الصيفية.

وطرحت الشركة المنظمة لحفل عمرو دياب في الجامعة الأمريكية، بوستر الحفل قبل نحو أسبوع من موعده.

أعلن منظمو الحلف الحرص على أن تكون كافة التفاصيل والتجهيزات مفاجأة للجميع، وتم تصميم مسرحًا خاصًا وديكورات وبنرات احتفالًا بمرور 40 سنة على مشوار النجم عمرو دياب، ومنها ما يحمل ملامح من مسيرته الناجحة، من ماكيتات بوسترات ألبوماته، وجوائزه، وحتى ملابسه الشهيرة، ومنها الجاكيت الجلد الأسود، و البلوفر الذي تحول إلى موضة عقب ظهوره به في كليب تملي معاك.

حفلة عمرو دياب مقام تحت عنوان (ريترو-RETRO)، انتهت كافة التجهيزات بتقديمه من حوالي أسبوعين، و على غير المتوقع كانت التذكرة فئة الـ 100 ألف جنيه، هي الأولى التي بيعت بالكامل، من بين كافة الفئات الثلاثة الأخرى، وهي 650، و 1500، و 2500 للطاولة ".

الحفل يقدم بمشاركة شركة النجم عمرو دياب " ناي"، ومنظم الحفلات ياسر الحريري، وإدارة الجامعة الأمريكية تأمين الحفلة عجمي ومساعدين محمد بويكا ياسر و كابو.

أحدث أغاني عمرو دياب

قبل عدة أشهر طرح عمرو دياب، أحدث أغانيه التي تحمل اسم سينجل، عبر المنصات الالكترونية الرقمية.

سينجل من كلمات بهاء الدين محمد، لحن عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبد المنعم، تسجيل اندرو داود وشيري شكري وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.

وكان عمرو دياب قد طرح أمس أغنية "ماتيجي نفك" من كلمات وألحان محمد يحيى، وتوزيع وسام عبدالمنعم.

عمرو دياب يتصدر أنغامي

جدير بالذكر أن عمرو دياب تصدر قائمة الفنانين الأفضل والأعلى مشاهدة على تطبيق أنغامي في عام 2022.

وألقى الحساب الرسمي لجائزة "ورلد ميوزك أورد" العالمية الضوء على تربع الهضبة عمرو دياب قائمة أفضل فنان عربي لعام 2022 عبر منصة أنغامي.

كما أشار حساب الجائزة إلى أن عمرو دياب الفنان الأكثر متابعة على المنصة بـ 16.1 مليون متابع كما أنه النجم العربي الأسطوري الأكثر مشاهدة على أنغامي مع اقتراب نهاية عام 2022.

وبهذا يواصل عمرو دياب تحقيق نجاحات كبيرة عبر أنغامي فهو أول مطرب عربي يتخطى حجاز المليار استماع عبر المنصة منذ إطلاقها.

وأعلنت منصة أنغامي الموسيقية عن تخطي أغاني عمرو دياب حاجز المليار استماع كأول مطرب عربي يحقق هذا الرقم.

تحضيرات حفل عمرو دياب

تحضيرات حفل عمرو دياب