نجم تشيلسي يتعرض لإصابة جديدة تبعده عن مواجهتي آرسنال وبرشلونة

أكد الإيطالي إنزو ماريسكا، المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي، اليوم الجمعة، إن كول بالمر، لاعب وسط الفريق الأول، الذي كان قريبا من العودة من إصابة في أعلى الفخذ، أصيب بكسر في إصبع بالقدم في حادث في منزله ما سيحرمه من المشاركة في مباراتين مهمتين هذا الشهر أمام برشلونة وأرسنال.



وسجل بالمر 38 هدفا في الدوري مع تشيلسي منذ انضمامه إلى النادي في 2023، وكان عنصرًا أساسيًا في مسيرة الفريق نحو الفوز بكأس العالم للأندية هذا العام بتسجيله ثلاثة أهداف في ست مباريات.



وكان الدولي الإنجليزي قد تعرض لإصابة في الفخذ في أغسطس الماضي، لكنه عاد إلى الملاعب في الشهر التالي وسجل هدفين متتاليين أمام برنتفورد وبايرن ميونيخ.

لكن بالمر اضطر للخروج مصابا أمام مانشستر يونايتد، مما دفع ماريسكا إلى إراحته للتعافي، والآن أصيب إصبعه الصغير في القدم اليسرى بعدما اصطدم بباب أثناء الليل.



وقال ماريسكا: "من المؤكد أنه لن يكون متاحا غدا أمام بيرنلي، وبالتأكيد أمام برشلونة وأرسنال أيضا، للأسف، تعرض لحادث في منزله إذ اصطدم إصبعه بالباب الأمر ليس خطيرا، لكنه لن يعود خلال الأسبوع المقبل، استيقظ كثيرا في الليل للذهاب إلى الحمام، وترتطم رأسي وساقي وكل شيء، هذه أمور يمكن أن تحدث".



وأضاف: "كان قريبا للغاية من العودة بعد إصابة الفخذ، وهو خبر جيد جدا، لكن لديه هذه المشكلة الصغيرة".



وعند سؤاله عن مدة غياب بالمر عن الملاعب، اختتم: "لا نعلم، إنه مصاب بكسر في إصبع قدمه، كل ما نعرفه هو أنه لن يكون متاحا للعب في المباراتين المقبلتين".