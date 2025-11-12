نجم تشيلسي يتعرض لعملية سرقة جديدة.. تفاصيل

أكد متحدث باسم مهاجم تشيلسي رحيم سترلينج إن اللاعب وعائلته نجوا دون أن يصابوا بأذى بعد أن حاول متسللون اقتحام منزلهم في نهاية الأسبوع الماضي.



وقعت الحادثة في منزل ستيرلينج، عندما كان اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا وأطفاله في المنزل، وذكرت تقارير إعلامية بريطانية أن تشيلسي قدم الدعم لسترلينج وعائلته.



صرح متحدث باسم رحيم ستيرلينج لوسائل إعلام بريطانية: "نؤكد أن رحيم ستيرلينج كان ضحية سطو مسلح على منزله نهاية هذا الأسبوع، كما نؤكد أنه وأطفاله كانوا متواجدين في المنزل وقت الحادث".



وتابع: "على الرغم من أن هذا يشكل انتهاكًا نهائيًا للخصوصية والسلامة، إلا أننا نشعر بالامتنان لأننا قادرون على تأكيد أنه وأحبائه جميعًا آمنون."



وهذه هي عملية السطو الثانية على منزل ستيرلينج بعد أن اضطر إلى العودة إلى إنجلترا خلال كأس العالم 2022 في قطر بعد محاولة سرقة مماثلة.



لم يشارك ستيرلينج، بطل الدوري الإنجليزي الممتاز أربع مرات مع مانشستر سيتي، في أي مباراة مع تشيلسي هذا العام، وكان قد أمضى موسمًا معارًا إلى أرسنال الموسم الماضي.