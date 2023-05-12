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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد كمال يفوز بذهبية الجائزة الكبرى لألعاب القوى البارالمبية بإيطاليا

صدى البلد

حقق محمد كمال لاعب منتخب ألعاب القوى البارالمبي المركز الأول والميدالية الذهبية فى منافسات القرص ببطولة الجائزة الكبرى التى تقام بايطاليا.

وجاء محمد كمال فى المركز الاول برصيد ٤٩،٧٠ نقطة ، وفى المركز الثانى جاء  لاعب اليابان برصيد  ٤٧،٢٣ وفي المركز الثالث لاعب اوكرانيا بنتيجة ٤٧.٢٧.


وانطلقت البطولة صباح اليوم بمشاركة لاعبى المنتخب المصرى و تستمر حتى 15 مايو الجارى.


وتضم بعثة ألعاب القوى البارالمبى كلا من، شعبان الخطيب عضو مجلس الإدارة رئيسا للبعثة، و معه كلا من أسامة فؤاد مدرب الجرى، ياسر فتحى مدرب عام رمى، أحمد خيرى مدرب رمى، محمود رمضان العطار إدارى

وتضم قائمة اللاعبين إبراهيم بدر، عبد العزيز هاشم، أحمد شعيب، كريم عبد التواب، محمد كمال، عبد الرحمن يوسف شبيب، باسم رجب عبد المولى، جمعة محمد عبد الحميد عليمى


يذكر أن اللاعبين أقاموا معسكرا قبل السفر فى المركز الأولمبى ضمن خطة الاستعداد للمشاركة فى البطولة

محمد كمال منتخب العاب القوى البارالمبى

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