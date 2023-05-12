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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

صدى البلد

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر بأن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 13 سفينة وتم تداول 15000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 747 شاحنة و114 سيارة.

شملت حركة الواردات 3500 طن بضائع ، 356 شاحنة و92 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 11500 طن بضائع ، 391 شاحنة و 22 سيارة. 

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة امـــل بينما تغادر السفينتان بوسيدون اكسبريس والحرية2 فيما استقبل الميناء أمس السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية2 وغادرت العبارة امل.

كما يشهد ميناء نويبع تداول 2900 طن بضائع و265 شاحنة حيث استقبل الميناء السفن الثلاث وهي  ايلة ، سينا وبريدج فيما شهد  الميناء بالأمس رحلات مكوكية ( وصول / سفر ) للسفينتين بريدج ايلة . كما يستعد ميناء السويس لمعادرة  السفينة النوي اكسبريس فارغة متجهة الي  جدة .


وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1270 راكب بموانيها.
 

 

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