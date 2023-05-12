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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قرار مهم من العراق بشأن خفض إنتاج النفط

انتاج النفط
انتاج النفط

أكد وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، اليوم الجمعة، على التزام بلاده بإجراءات خفض الانتاج التي وصلت إليها أوبك+.

وقال وزير النفط العراقي لرويترز إن بلاده ملتزمة بإجراءات خفض الإنتاج الطوعية التي بدأت في مايو وستستمر حتى نهاية 2023.


وأضاف أنه لم يُطلب من العراق إجراء أي خفض طوعي آخر قبل اجتماع أوبك+ المقرر في الرابع من يونيو المقبل.

وكانت أعلنت منظمة "أوبك+" البقاء على توقعاتها للطلب ونمو الاقتصاد العالمي في 2023 دون تغيير للشهر الثالث على التوالي.

وقالت منظمة الأوبك+ إنها تبقي توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي بـ2023 في تقرير مايو عند 2.6% عند نفس مستوى أبريل الماضي، وتتوقع نمو الطلب بنحو 2.3 مليون ب/ي في 2023 دون تغيير عن توقعات الشهر الماضي.

كما أوضحت الأوبك+ أبقائها على التوقعات بعرض النفط من خارج المنظمة في شهر مايو لعام 2023 كما هي في تقرير إبريل عند 1.4 مليون ب/ي.

 

 

الاقتصاد العالمي في 2023 النفط العراقي انتاج النفط

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