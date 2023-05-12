نجم الزمالك يكشف مفاجأة عن توقعاته لنتيجة مباراة الأهلي والترجي

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضيفًا على نظيره الترجي التونسي، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكتب شوقى السعيد نجم الزمالك السابق عبر حسابه علي فيسبوك "احساسي الاهلي هيكسب".

وتنطلق مساء اليوم الجمعة مباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال افريقيا.

وتقام مباراة الأهلي والترجي اليوم الجمعة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

وتذاع مباراة الأهلي والترجي التونسي عبر قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.

ويسعى الأهلي إلى تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الترجي من أجل تسهيل المهمة عليه في مباراة العودة في القاهرة.