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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

السبكي يمازح بيومي فؤاد في ختام «الكاثوليكي»: «واخد مني 800 ألف إمبارح»

صدى البلد

مازح بيومي فؤاد، حضور حفل ختام مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما، الذي أقيم اليوم، وقال: "مش هتكلم كتير؛ عشان متأخر على ماتش الأهلي أنا والحاج أحمد السبكي".

وَرَدَّ عليه “السبكي”، أمام الحضور، قائلا: "بيومي واخد مني إمبارح 800 ألف جنيه"، وحاول بيومي الخروح من الموقف، قائلا: "دي فلوس 3 أفلام".

وكان المهرجان قد أهدى "جائزة الريادة السينمائية” لكل من الفنانين الدكتور يحيى الفخراني، محمود حميدة، سهير رمزي، هناء الشوربجي.

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وذهبت جائزة فريد المزاوي للمخرجة القديرة إنعام محمد علي، وجائزة الأب يوسف مظلوم للفنان سامي مغاوري، وجائزة المركز الخاصة للفنان مدحت صالح.

وأهدى جائزة الإبداع الفني لكل من الكاتب مدحت العدل، والموسيقار هشام نزيه، والناقد الفني نادر عدلي، ومدير التصوير أيمن أبو المكارم، وجائزة التميّز الإعلامي  للإعلامي محمود سعد الذى تغيب عن الحضور .


كما كرمت إدارة المهرجان بعضا من نجوم دراما رمضان لعام2022، حيث منحت العديد من الجوائز، منها جائزة أحسن ممثلة في عمل درامي للفنانة نيللي كريم، عن دورها في مسلسل "فاتن أمل حربي"، وجائزة  أحسن ممثل في عمل درامي، للفنان أحمد أمين عن دوره في مسلسل "جزيرة غمام"، وأهدى إدارة المهرجان جائزة المركز التشجيعية للفنانة  تارا عماد التي تغيبت عن الحضور.

أحمد السبكي إدارة المهرجان الراحل سمير صبري الكاتب مدحت العدل الشوربجي المهرجان الكاثوليكي

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