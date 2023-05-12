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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تكريم حسين فهمي واسم الراحل سمير صبري في المهرجان الكاثوليكي للسينما

مهرجان الكاثوليكي
مهرجان الكاثوليكي للسينما

كرم المهرجان الكاثوليكي للسينما خلال افتتاحية حفل ختام الدورة الـ 71 مساء اليوم الجمعة،الفنان خالد النبوى،الفنانة سهر الصايغ، احمد بدير، بيومى فؤاد،أحمد السبكى،مى الغيطى اضافة الى تكريم إسم الراحل سمير صبرى وتسلم الجائزة النجم حسين فهمى و الفنانة القديرة سميرة أحمد.

واختتمت فعاليات الدورة الـ٧١ للمهرجان الكاثوليكي، بحضور عدد كبير من النجوم حيث يشهد الحفل تقديم فقرة موسيقية وعزف مقطوعة فنية، وتوزيع الجوائز.

وكانت اللجنة العليا لمهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما برئاسة الأب بطرس دانيال، وعضوية كل من مجدي سامي وميشيل ماهر، اختارت خمسة أفلام للمشاركة بالمسابقة الرسمية هذا العام من بين خمسة وعشرين فيلماً عُرضت عرضاً تجارياً بدور السينما، إلى جانب فيلمين عُرِضا عبر المنصات، ولأول مرة تختار اللجنة العُليا للمهرجان فيلماً تم عرضه بمهرجان قبل أن يُعرض تجارياً، وجميعهم من إنتاج عام 2022.

والأفلام الخمسة التي تم اختيارها هي "ليلة قمر 14" للمخرج هادي الباجوري، "11:11" للمخرج كريم أبو زيد، "2 طلعت حرب" للمخرج مجدي أحمد علي، "كاملة" للمخرج چون إكرام، "الباب الأخضر" للمخرج رءوف عبدالعزيز.

وتشكّلت لجنة تحكيم مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما في دورته الحادية والسبعين برئاسة المخرج القدير هاني لاشين، وعضوية الفنانة ماجدة زكي، والفنان مجدي كامل، والفنانة التونسية عائشة بن أحمد، ورئيس أكاديمية الفنون المونتيرة الدكتورة غادة جُبارة، ومدير التصوير الدكتور سامح سليم، الكاتبة والناقدة الفنية ناهد صلاح، والموسيقار خالد الكمّار.

 

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مهرجان الكاثوليكي للسينما الاب بطرس دانيال أحمد السبكي الراحل سمير صبري الفنانة القديرة سميرة أحمد الفنانة سهر الصايغ حسين فهمي

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