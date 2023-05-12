ليلة قمر 14 أحسن فيلم.. تفاصيل جوائز مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما

أعلنت إدارة مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما، جوائز المهرجان في حفله الختامي، الذي أقيم اليوم الجمعة 12 مايو، والتي جاءت كالتالي:

احسن ممثل خالد النبوي

احسن ممثلة سهر الصايغ عن الباب الأخضر مناصفة أسماء أبو اليزيد ليلة قمر ١٤

أحسن ممثل دور ثاني الفنان بيومي فؤاد الباب الأخضر

مي الغيطي عن كاملة وندافع عن حقوق المرأة

أحسن تصوير مارك عوني عن فيلم كاملة

احسن مونتاج للمونتير أحمد حافظ عن فيلم قمر ١٤

أحسن سيناريو لمحمود زهران عن ليلة قمر ١٤

أحسن إخراج لهادي الباجوري عن ليلة قمر ١٤

جائزة التميز الفني للراحل سمير صبري عن فيلم حدث في ٢ طلعت حرب وتسلمها سميرة احمد وحسين فهمي

لجنة التحكيم الخاصة احمد بدير عن دوره في ليلة قمر ١٤

أحسن فيلم سينمائي ليلة قمر ١٤

مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما

وكان قد أهدى المهرجان جائزة الريادة السينمائية لكل من الفنانين د. يحيى الفخراني، محمود حميدة، سهير رمزي، هناء الشوربجي.

وذهبت جائزة فريد المزاوي للمخرجة القديرة إنعام محمد علي، وجائزة الأب يوسف مظلوم للفنان سامي مغاوري، وجائزة المركز الخاصة للفنان مدحت صالح.

وأهدى جائزة الإبداع الفني لكل من الكاتب مدحت العدل، والموسيقارهشام نزيه،والناقد الفني نادر عدلي، ومدير التصوير أيمن أبو المكارم، وجائزة التميّز الإعلامي للإعلامي محمود سعد الذى تغيب عن الحضور .

كما كرمت إدارة المهرجان بعضا من نجوم دراما رمضان لعام2022، حيث منحت العديد من الجوائز، منها جائزة أحسن ممثلة في عمل درامي للفنانة نيللى كريم، عن دورها في مسلسل "فاتن أمل حربي"، وجائزة أحسن ممثل في عمل درامي، للفنان أحمد أمين عن دوره في مسلسل "جزيرة غمام"، وأهدى ادارة المهرجان جائزة المركز التشجيعية للفنانة تارا عماد التى تغيبت عن الحضور.