بعد صراع مع المرض.. وفاة الفنان الكويتي عبد الكريم عبد القادر

توفى الفنان الكويتي عبد الكريم عبد القادر اليوم الجمعة، وذلك بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز الـ 80 عاماً بحسب ماجاء في الانباء الكويتية.



عبد الكريم عبد القادر له إسهامات عديدة في مجال الاغنية وأشهر أغنياته "تكون ظالم"، كلمات محمد محروس وعبد الرحمن البعيجان، و"سرى الليل يا قمرنا"، كلمات الدكتور عبد الله محمد العتيبي وألحان أحمد باقر.

وكان قد أصيب بوعكة صحية خطيرة، دخل على إثرها أحد مستشفيات الإمارات، وبعد العلاج خرج في مقطع فيديو على كرسي متحرك داخل غرفته وطمأن جمهوره.

من أشهر ألبوماته (ألبوم الزوار، الألبوم باختصار، أغنية الوداع، الله معي اليوم، ألبوم مستحيل،