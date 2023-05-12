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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

بعد رحلة عطاء طويلة.. وفاة الأب وليم سيدهم مؤسس جمعية الجيزويت

الأب وليم سيدهم
الأب وليم سيدهم

غيب الموت اليوم الجمعة، الأب وليم سيدهم، بعد رحلة عطاء حافلة لخدمة الثقافة والفنون في مصر.

وقدم الأب الراحل الذي أسس جمعية جيزويت القاهرة من خلال الجمعية دعم ثقافي وفني حقق نجاحات كبيرة.

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مشروع جمعية النهضة العلمية

 

وأعلن الكاتب هشام أصلان عبر حسابه على فيسبوك عن رحيل سيدهم، وقال في منشور له: "وداعا الغالي الحبيب الأب وليم سيدهم اليسوعي، الأب الروحي لمشروع جمعية النهضة العلمية والثقافية "جزويت القاهرة"، واحد ممن ملأوا الدنيا وشغلوا الناس، وختام رحلة كبيرة وشديدة الأثر في الخدمة المخلصة للثقافة والفنون وإتاحتها.. خبر بالغ الصعوبة وخسارة فادحة على كل المستويات".

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