ثقافة البحر الأحمر تحتفل بالعمال في عيدهم بالقصير وسفاجا وأم الحويطات

نظم فرع ثقافة البحر الأحمر عددا من الفعاليات الثقافية والفنية، بمواقعه التابعة، على مدار اليومين الماضيين، احتفالا بعيد العمال، ضمن برنامج فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وعقدت مكتبة الطفل والشباب بالقصير محاضرة بعنوان "عمال مصر الركيزة الأساسية في بناء الوطن"، تحدث بها محمود محمد، عن دور العمال في بناء الوطن والمستقبل، وأكد أن العمل أساس بناء المجتمعات وتقدمها وتقديس العمل يجلب الرخاء والتقدم للبلاد، واستعرض خلال المحاضرة نماذج نجاح ملهمة قدمت الكثير لمجتمعاتها وباتت مثالا يحتذى مثل طلعت حرب أبو الاقتصاد المصري.

وفي مكتبة الخالدين بسفاجا عقدت محاضرة بعنوان "دور العمال في نهضة الأمة"، شارك بها الكاتب الصحفي أحمد صابر موضحا أن مصر تحتفل بعيد العمال تقديرًا لدورهم في بناء الأمة وتقديرًا لدورهم في التنمية، وأضاف أن العمال هم وقود التنمية وبسواعدهم ترتقي الأمم وتزدهر، منوها إلى أن جميع الأديان حثت على العمل وحسن الأداء فيه لما له من قيمة عظيمة في البناء والازدهار والتنمية.

واستمرارا لفعاليات احتفالات قصور الثقافة بذكرى تحرير سيناء، عقدت المكتبة أيضا محاضرة بعنوان "سيناء بطولات وإنجازات" ألقاها عيد السويفي معلم أول بمدرسة المستقبل بسفاجا، أوضح بها أن أرض سيناء عزيزة على كل المصريين، فهي أرض التضحيات والبطولات تم استعادتها بالحرب، والمفاوضات وتم إخلاء آخر جندي إسرائيلي من أرض سيناء في 25 أبريل 1982 وأصبح هذا اليوم عيدا لتحريرها، ويشهد العالم على ما تم فيها من إنجازات وبناء بسواعد أبنائها.

وأقام بيت ثقافة أم الحويطات محاضرة بعنوان "أهمية العمل وقيمته"، ألقاها أحمد رضوان موضحًا أن العمل شرط أساسي للاستقرار منذ أن نزل الإنسان على الأرض، فهو نشاط يقوم به الإنسان ويبذل فيه مجهودا جسديا وذهنيا، كونه مصدرا لكسب المال والرزق وتوفير الاحتياجات اليومية وغيرها.

كما أقام بيت ثقافة القصير محاضرة بعنوان "دور المؤسسات الاجتماعية في تخفيف العبء على الأسرة" أشارت بها رجاء كامل إلى أن المؤسسات الاجتماعية لها دور كبير في المجتمع و عليها مسؤولية كبيرة لتحقيق تنمية حقيقية لبناء اقتصادي متكامل يحقق العدالة بين أفراد المجتمع والتي تؤدي إلى تنمية وتعزيز فرص تفوقه.

وضمن برامج التوعية المجتمعية، عقد بيت ثقافة رأس حدربة محاضرة بعنوان "كفالة اليتيم"، ألقاها الشيخ حسن توفيق واعظ بمنطقة حلايب، وتحدث عن معنى كلمة كفالة، موضحا أنها تعني رعاية واهتمام وشفقة ومودة، وأن الإسلام حثنا على ضرورة الاهتمام برعاية الطفل اليتيم وإكرامه وحذرنا من إهانته وعدم الرفق به.

تأتي الأنشطة ضمن برنامج عمل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، ونظمها فرع ثقافة البحر الأحمر برئاسة سوسن عبد الرحيم، ضمن فعاليات إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، في سياق فعاليات وأنشطة قصور الثقافة التي تقام بالعديد المحافظات احتفالا بعيد العمال وبالمناسبات الوطنية.