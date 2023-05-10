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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

مفاجأة.. لماذا امتنع المصريون القدماء عن تناول لحم الخنزير؟

صدى البلد

لم يأكل المصريون القدماء لحم الخنزير لاعتبارات دينية كثيرة، وهو الأمر الذي ربما اتبعته الديانات السماوية فيما بعد والتي حرّمت أغلبها تناول لحم الخنزير. 

عالم المصريات الدكتور وسيم السيسي تحدّث عن الأمر خلال أحد لقاءاته التليفزيونية وقال: القدماء المصريون حرّموا أكل "الخنزير" قبل نزول الدين الإسلامي، فقد اعتبروا لحم الخنزير رمزًا للشر لذلك امتنعوا عن تناوله.

 

لماذا امتنع المصريون القدماء عن تناول لحم الخنزير؟ 

 

كان لدى الفراعنة اعتقادات دينية، وكانوا يعتبرون الخنازير حيواناً نجساً وغير صالح للاستهلاك البشري.. وترجع هذه الاعتقادات إلى النظرة السلبية للخنزير في الثقافة المصرية القديمة.

علاوة على ذلك، كان لدى الفراعنة مخاوف صحية بشأن تناول لحم الخنزير، حيث كانوا يعتقدون أن الخنازير قد تكون حاملة للعدوى والأمراض.. وقد تم تأكيد بعض هذه المخاوف من خلال الأبحاث الحديثة، حيث إن الخنازير يمكن أن تسبب بعض الأمراض الفيروسية والبكتيرية في البشر.

بالإضافة إلى ذلك، كانت الظروف البيئية في مصر القديمة لا تسمح بتربية الخنازير بكميات كافية للاستهلاك البشري، ولذلك كان اللحم المتاح للفراعنة يأتي من مصادر أخرى مثل البقر والغنم والدواجن.

وبشكل عام، فإن امتناع الفراعنة عن تناول الخنازير يمثل جزءاً من تقاليدهم الثقافية والدينية، ولا يزال العديد من المصريين يمتثلون لهذه العادة حتى اليوم.

 

يمكن الإضافة إلى أن سبب امتناع الفراعنة عن تناول الخنازير أن يكون له علاقة أيضاً بالتوجه الزراعي الذي كان يميل إلى التركيز على تربية المواشي الأخرى مثل الأبقار والأغنام، حيث كان لحم هذه المواشي يتمتع بشعبية أكبر ويتوفر بكميات أكبر في مصر القديمة.

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عبادة معقدة 

 

بالإضافة إلى ذلك، فإن بعض الباحثين يعتقدون أن امتناع الفراعنة عن تناول الخنازير قد يكون له علاقة بالتوجه نحو العبادة المعقدة التي كانت تتطلب من الفراعنة اتباع قواعد صارمة فيما يتعلق بالنظافة الشخصية والطهي الصحيح.

وبشكل عام، يمثل امتناع الفراعنة عن تناول الخنازير جزءاً من تقاليدهم الثقافية والدينية، ولا يزال العديد من المصريين يمتثلون لهذه العادة حتى اليوم، حيث يعتبر لحم الخنزير غير صالح للاستهلاك البشري في الثقافة المصرية المعاصرة.

 

يمكن الإضافة إلى ذلك، أن الفراعنة كانوا يعتبرون الخنزير حيواناً نجساً لأسباب دينية، حيث كانوا يؤمنون بأن الخنازير كانت مرتبطة بإلهة "سيت" وهي إلهة الفوضى والفساد، وقد كان الخنزير يعتبر رمزاً للفوضى لدى الفراعنة.

كما أن الخنزير له مكانة خاصة في الثقافة المصرية القديمة، حيث كان يعتبر رمزاً للمرح والفيضانات، وكان يتم تخليد صور الخنازير في الرسومات الجدارية والنحتات الحجرية.

ويعتبر عدم تناول الخنزير جزءاً من التقاليد والعادات الغذائية في بعض الثقافات العربية والإسلامية، ويعتبر الخنزير حراماً في الدين الإسلامي، وهذا يعكس تأثير الثقافة المصرية القديمة على بعض الثقافات الإسلامية.

المصريون القدماء لحم الخنزير وسيم السيسي الفراعنة مصر القديمة

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