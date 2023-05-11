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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

فاتن حمامة ضمن سلسلة ندوات عصر من الجمال بمركز سينما الحضارة

صدى البلد

تحت عنوان «عصر من الجمال» ينظم مركز سينما الحضارة التابع لقطاع الفنون التشكيلية - بوزارة الثقافة، سلسلة ندوات شهرية على أن تناقش الندوة الأولى بشهر مايو مشوار سيدة الشاشة العربية الفنانة الراحلة فاتن حمامة (1931 - 2015) ويدير الندوة الشاعر سيد العديسي نائب رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتلفزيون، حيث يستضيف الكاتب الصحفي أشرف شرف، والناقد الفني محمد نبيل.
 

وتقام الندوة في السادسة من مساء الأحد الموافق 14 مايو بقاعة 2 بمركز سينما الحضارة بساحة دار الأوبرا - خلف المسرح الكبير.

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فاتن حمامة.. مسيرة طويلة

 

الجدير بالذكر أن فاتن حمامة هي ممثلة مصرية شهيرة ولدت في 27 فبراير 1931 وتوفيت في 17 يناير 2015. وُلدت باسم فاتن حمامة حسين كامل، وقد بدأت مسيرتها الفنية في الخمسينات وشاركت في العديد من الأفلام الناجحة خلال تلك الفترة. ومن أشهر أفلامها: "صباح"، "أرض النفاق"، "باب الحديد"، "الزوجة الثانية"، "الأمراض المستعصية" وغيرها. وهي تُعتبر واحدة من أهم وأشهر نجمات السينما المصرية على مر العصور.

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