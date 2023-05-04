صدور النسخة الإنجليزية لكتاب وثيقة الأخوة الإنسانية

يُعد كتاب "وثيقة الأخوة الإنسانية نحو تعايش سلمي وعالم خالٍ من الصراعات"، لمعالي الأستاذ الدكتور جمال سند السويدي، نائب رئيس مجلس أمناء مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، واحداً من أهم الكتب الاستراتيجية التي صدرت باللغة العربية في الفترة الأخيرة.

ويحظى الكتاب باهتمام بالغ من الباحثين والمثقفين والمفكرين في مختلف الدوائر البحثية والثقافية العربية والعالمية، وذلك للأهداف النبيلة المبتغاة منه، والتي يحتاج لها العالم كله.



وبعد الصدى الكبير الذي حققته النسخة العربية للكتاب في الدول العربية، صدرت مؤخراً، النسخة الإنجليزية منه، ومن المرتقب إصدار نسختين أخريين، باللغتين الفرنسية والإسبانية.

حياة مستدامة



ويأتي ذلك لأهمية موضوع الكتاب، وحاجة كل دول وشعوب العالم له، إذ يسهم بما يتضمنه من رؤى استراتيجية في دعم تفعيل وثيقة الأخوة الإنسانية بآليات تنفيذية محلية وإقليمية ودولية مقترحة، والإسهام في تحقيق حياة مستدامة خالية من الحروب والصراعات وجماعات التطرف والإرهاب، بالإضافة إلى وضع استراتيجية لمجابهة هذه الجماعات من أجل تعزيز وترسيخ قيم التسامح والتعايش السلمي والتواصل الحضاري بين الأمم والشعوب.



يتكون الكتاب من مقدمة شارحة للأهداف النبيلة المبتغاة من نشره، ويشتمل على ستة فصول، ويقدم قراءة تحليلية واعية لبنود نص الوثيقة، ويتضمن الكتاب رؤية شاملة مبنية على قراءات مستفيضة للقيم النبيلة في الأديان السماوية، يُمكن إذا ما تم تطبيقها على أرض الواقع أن تُنهي الممارسات الدموية التي يكرسها المتطرفون والمتعصبون من كل الأديان، وهذا ما يضفي على الكتاب بعداً استراتيجياً هاماً.



يَستعرض الكتاب مبادرات التسامح والتعايش السلمي ويلقي الضوء على المبادرات الإماراتية التي تدعم وتعزز التسامح والتعايش السلمي، وكذلك على الدور المحوري والمهم الذي يقوم به صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، لدعم وتعزيز الأخوة الإنسانية في المنطقة والعالم.