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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

ورش ومحاضرات توعية في يوم ثقافي فني لذوي الهمم بالسويس

صدى البلد

نظم فرع ثقافة السويس، أمس الخميس، يوما ثقافيا وفنيا لذوي الهمم، شمل عددا من الفعاليات المتنوعة، ضمن البرامج الثقافية للهيئة العامة لقصور الثقافة بإقليم القناة وسيناء، والموجهة لذوي الهمم.

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تمكين ثقاقي

 

تضمن اليوم ورشة فنية لإدارة التمكين الثقافي بالفرع تم خلالها تنفيذ رسوم حرة وعمل أشكال وماسكات من الفوم جليتر تدريب منة ممدوح، أعقبها محاضرة بعنوان "كيفية التعامل مع ذوي الهمم" تناولت بها إيمان شبار -ماجستير تربية- كيفية الحوار مع ذوي الهمم، والتحدث معهم بطريقة ملائمة، وبنفس مقدار الاحترام الذي نكنه للآخرين، مشيرة إلى ضرورة التحلي بالصبر في الحديث معهم، وتجنب المزاح مع القعيدين، مع الآخذ بعين الاعتبار أن ذوي الهمم لديهم القدرة على تطوير قدراتهم والاعتماد على أنفسهم، ومراعاة عدم اعتراض طريقهم خلال المسير.

وفي سياق متصل عقد بيت ثقافة العمدة محاضرة بعنوان "حقوق الطفل ولماذا هي مهمة" أوضحت بها هدى أحمد، أهمية حماية الأطفال من الأذى، وتوفير الخدمات اللازمة لنموهم وتطورهم، وتمكين مشاركتهم في المجتمع، والالتزام بتثقيف الأطفال والبالغين حول حقوق الطفل، وحقهم في الحماية من أي شكل من أشكال العنف والتمييز.

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