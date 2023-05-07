وفاة الفنان العراقى محسن العزاوى عن عمر ناهز 84 عاما

كشفت وكالة الأنباء العراقية عن رحيل الفنان العراقى محسن العزاوى، عن عمر ناهز 84 عاما ، وذلك بعد صراع طويل مع المرض.

وأكدت وكالة الانباء العراقية، أن محسن العزاوى تعرض لعديد من الأزمات الصحية ، حيث نتج عن ذلك إصابته بعدد من الجلطات فى السنوات الاخيرة.

ويعد الفنان محسن العزاوى، أحد النجوم العراقيين الذين قدموا كثير من الأعمال الفنية سواء كان ممثلا أو مخرجا حيث قدما أكثر من 70 عملا مسرحيا، وهو من أبرز الفنانين العراقيين ووالد الفنان سنان العزاوى.

وشارك محسن العزاوى ، في عديد من المهرجانات والمؤتمرات العربية والدولية، منها: مهرجان دمشق للفنون المسرحية ومهرجان القاهرة الدولي ومهرجان المسرح الأردني ومهرجان ملتقى صقر الرشود ومهرجان القاهرة التجريبي الرابع عشر ومهرجان القاهرة الدولي التجريبى والمهرجان الدولي للسينما والتلفزيون في القاهرة ومهرجان مسرح الطفل في عمان ومهرجان قرطاج المسرحي ومهرجان مسرح الطفل.