انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 في 9 محافظات اليوم

تنطلق اليوم السبت امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 ، في عدد من المحافظات الموجودة على مستوى الجمهورية ، وفقا للجداول المعلنة في كل مديرية من مديريات التربية والتعليم .

حيث تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 اليوم السبت في محافظات : الفيوم ، البحر الأحمر ، الدقهلية ، دمياط ، أسوان ، الاسماعيلية ، وشمال سيناء ، وجنوب سيناء ، وسوهاج

وكان قد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعلمي الفني، تأمين جميع لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 تأميناً كاملاً لمنع الغش.

وشدد حجازي على الحرص على تهيئة لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 لراحة الطلاب أثناء تأدية الامتحانات.

ووجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رسالة عاجلة لـ الطلاب المتقدمين لـ امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 دعاهم خلالها للالتزام بالاجتهاد فى المذاكرة مؤكدا أن الوزارة تعمل لما هو فى صالح ابنائها الطلاب.

ومن جانبها ، حرصت مديريات التربية والتعليم على تجهيز غرف عمليات لمتابعة سير امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 ، لتلقى أى احداث تقع باللجان الامتحانية من شأنها التأثير سلبا على سير العملية الامتحانية

كما قامت مديريات التربية والتعليم ، بالتنسيق الكامل والمتكامل مع الجهات الأمنية المختلفة لتأمين اوراق اسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 بتكثيف الحماية الأمنية لتأمين جميع مقار الكنترولات وأماكن حفظ أوراق الاسئلة وأوراق الإجابة الخاصة بالطلاب مع تشديد الحراسة الليلية

كما أكدت مديريات التربية والتعليم على الاهتمام بتأمين مقرات لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 وتوفير وسائل الإطفاء أو الحماية من الحريق والمياه والرقابة على الدخول والخروج

وتلتزم جميع لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 ، بمنع استخدام الهاتف المحمول نهائيا داخل مقار لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 وفقا للقرار الوزارى رقم 34 لسنة 2018.

موعد بدء امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 في باقي المحافظات

- الجيزة : 20 مايو

- القاهرة : 17 مايو

- الاسكندرية : 20 مايو

- المنيا : 20 مايو

- البحيرة : 14 مايو

- بورسعيد : 15 مايو

- القليوبية : 18 مايو

- كفر الشيخ : 17 مايو

- بني سويف : 25 مايو

- الاقصر : 18 مايو

- الوادي الجديد : 15 مايو

- أسيوط : 20 مايو

- مطروح : 20 مايو

- الغربية : 20 مايو

- الشرقية : 20 مايو

- السويس : 18 مايو

- المنوفية : 18 مايو