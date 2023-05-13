عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 في 9 محافظات اليوم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تنطلق اليوم السبت امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 ، في عدد من المحافظات الموجودة على مستوى الجمهورية ، وفقا للجداول المعلنة في كل مديرية من مديريات التربية والتعليم .

حيث تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 اليوم السبت في محافظات : الفيوم ، البحر الأحمر ، الدقهلية ، دمياط ، أسوان ، الاسماعيلية ، وشمال سيناء ، وجنوب سيناء ، وسوهاج

وكان قد  الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعلمي الفني،  تأمين جميع لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2023  تأميناً كاملاً لمنع الغش.

وشدد حجازي على الحرص على تهيئة لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 لراحة الطلاب أثناء تأدية الامتحانات.

ووجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رسالة عاجلة لـ الطلاب المتقدمين لـ امتحانات الشهادة الإعدادية 2023  دعاهم خلالها للالتزام بالاجتهاد فى المذاكرة مؤكدا أن الوزارة تعمل لما هو فى صالح ابنائها الطلاب.

ومن جانبها ، حرصت مديريات التربية والتعليم على تجهيز غرف عمليات لمتابعة سير امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 ، لتلقى أى احداث تقع باللجان الامتحانية من شأنها التأثير سلبا على سير العملية الامتحانية

كما قامت مديريات التربية والتعليم ، بالتنسيق الكامل والمتكامل مع الجهات الأمنية المختلفة لتأمين اوراق اسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 بتكثيف الحماية الأمنية لتأمين جميع مقار الكنترولات وأماكن حفظ أوراق الاسئلة وأوراق الإجابة الخاصة بالطلاب مع تشديد الحراسة الليلية 

 كما أكدت مديريات التربية والتعليم على الاهتمام بتأمين مقرات لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 وتوفير وسائل الإطفاء أو الحماية من الحريق والمياه والرقابة على الدخول والخروج

وتلتزم جميع لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 ، بمنع استخدام الهاتف المحمول نهائيا داخل مقار لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 وفقا للقرار الوزارى رقم 34 لسنة 2018.

موعد بدء امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 في باقي المحافظات

- الجيزة : 20 مايو

- القاهرة : 17 مايو

- الاسكندرية : 20 مايو

- المنيا : 20 مايو

- البحيرة : 14 مايو

- بورسعيد : 15 مايو

- القليوبية : 18 مايو

- كفر الشيخ : 17 مايو

- بني سويف : 25 مايو

- الاقصر : 18 مايو

- الوادي الجديد : 15 مايو

- أسيوط : 20 مايو

- مطروح : 20 مايو

- الغربية : 20 مايو

- الشرقية : 20 مايو

- السويس : 18 مايو

- المنوفية : 18 مايو

امتحانات الشهادة الاعدادية 2023 الشهادة الاعدادية 2023 الشهادة الإعدادية امتحانات الاعدادية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب بعد تدخل عاجل من الحكومة وعيار21 مفاجأة

هدف مضحك.. رسالة ساخرة من خالد الغندور عقب ثلاثية الأهلي أمام الترجي

الحكومة تجهز مفاجأة لـ 22 مليون مواطن خلال ساعات| ماذا يحدث؟

خالد الغندور: الاهلي يبدع .. واللاعب دا مضى خلاص

تراجع 30%|هبوط غير مسبوق بأسعار الحديد عالميا وهذا ثمن الطن الآن بمصر

خالد الغندور بعد فوز الأهلي على الترجي: أنت محظوظ وعارف كسبت إزاي

هيكل عظمي لطفل داخل شقة تحت الإنشاء.. الداخلية تكشف تفاصيل الجريمة

القبض على قاتل الطفل محمد ودفنه منذ 8 سنوات تحت الرمال بدمياط

موضوعات متعلقة

التعليم في أسبوع| امتحانات الترم الثاني لطلاب النقل بلا شكاوى.. وسقوط منصة أبناؤنا في الخارج

الحوار الوطني| كيف أصبحت الأنشطة المدرسية جزءا أساسيا في العملية التعليمية؟

قبل انطلاقها بأيام.. قرار عاجل بشأن امتحانات الدبلومات الفنية 2023

مد فترة رفع ملفات الأنشطة على منصة أبنائنا في الخارج لمدة أسبوع

شاهد فعاليات برنامج التدريب الذهني والبدني للفائزين بمسابقة 30 ألف معلم.. صور

رضا حجازي يتفقد برنامج التدريب الذهني والبدني للمعلمين الجدد

قرارات عاجلة بشأن اعتذارات الدبلومات الفنية 2023

مشروعات مشتركة بين هيئة جودة التعليم وأكاديمية الشرطة

ترشيحاتنا

الطماطم تبدأ من 3 جنيهات.. أسعار الخضراوات والفاكهة السبت 13 مايو 2023

هل تحدد نساء تركيا الفائز في الانتخابات غدا؟

مهيب عبدالهادي يفجر مفاجأة لجمهور الزمالك ببيع زيزو.. ورضا عبدالعال: عليه العوض

الطقس اليوم| استمرار انخفاض درجات الحرارة وعودة الأجواء المائلة للبرودة

ليبرمان: نتنياهو فشل منذ عام 2009 أمام حماس

مقدار الزكاة على شهادات الاستثمار.. أمين الفتوى يوضح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شيرين عبد الوهاب تصدم متابعيها بهذه الإطلالة|شاهد

وفاة الفنان عبد الكريم عبد القادر .. أسباب صادمة وراء مرضه

عمره 31 عامًا.. سر حياة أكبر كلب في العالم

للرجال.. أشياء ابتعد عنها لصحة أطفالك

فيديو

رقص وغناء رومانسي بين شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب|شاهد

كان بيجيلي رسايل تهديد من الجمهور.. إيمان العاصي فى حوار مثير عن مسلسل جعفر العمدة

عبستك إزاي وإنتي مش بستاني.. حسن شاكوش يسخر من أخطائه الإملائية ويؤلف أغنية

يضر الجسم.. طبيبة تحذر من تناول هذا الجزء من الفراخ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانتخابات التركية.. أردوغان ومنافسوه

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

اﻟﻤﺰﻳﺪ