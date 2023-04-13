18 مايو .. ننشر ضوابط وجدول امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية جدول امتحانات الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية حيث تبدأ الإمتحانات 18 وحتي 24 مايو المقبل يسبقها امتحانات المواد العملية والمستوى الرفيع بالمدارس الرسمية للغات.

وقالت سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم في القليوبية أن جدول امتحانات الشهادة الإعدادية ينطلق في 18 مايو المقبل لمرحلة التعليم الأساسى العام والرياضي والرسمى لغات كالتالي : اللغة العربية والخط والإملاء ساعتان ونصف الخميس 18 مايو المقبل والهندسة والتربية الفنية السبت 20 مايو المقبل والجبر والإحصاء الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات الأحد 21 مايو المقبل والعلوم والتربية الدينية الاثنين 22 مايو المقبل واللغة الأجنبية الأولى والتربية الرياضية الثلاثاء 23 مايو المقبل والدراسات الاجتماعية الأربعاء 24 مايو المقبل ، علي أن يخصص 20 دقيقة من زمن إجابة اللغة العربية للإملاء .



وأشارت وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية أن جدول امتحانات الشهادة الإعدادية للمواد العملية والمستوى الرفيع للتعليم العام والرياضي والرسمي لغات كالتالي : اللغة الأجنبية الثانية لمدارس اللغات الخاصة والرسمية لغات الثلاثاء 2 مايو المقبل ساعتان وعملي تربية رياضية للمدارس الرياضية ( 15 دقيقة لكل تلميذ ) الأربعاء 3 مايو المقبل واللغة الأجنبية الأولى المستوى الرفيع لمدارس اللغات الخاصة والرسمية لغات يوم الأربعاء 26 ابريل الجاري وامتحان مادة الأنشطة الاختيارية والزمن ساعة تقويم عملى لكل مادة مختارة.



وشددت وكيل وزارة التربية والتعليم في القليوبيةعلى التزام الطلاب بضوابط الامتحانات واحضار الأدوات الشخصية الخاصة بأداء الاختبارات ومنع إحضار الهواتف والأجهزة الذكية نهائيا.

0be80881-58d2-4f83-8127-c51b27105e19