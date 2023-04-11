مياه القليوبية تدفع بالمعدات للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار.. صور

أعلن المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة بالقليوبية والعضو المنتدب رفع درجة الاستعداد القصوى ونشر معدات رفع مياه الأمطار بجميع افرع الشركة واتخاذ الإجراءات اللازمة تزامنا مع عدم استقرار فى الأحوال الجوية.

وتجدر الإشارة إلى أن هيئة الأرصاد الجوية حذرت فى بيان لها من توقعات بتقلبات جوية حادة، وظهور لسحب متوسطة ومنخفضة يصاحبها سقوط أمطار على مناطق متفرقة بالبلاد.



وأمر بالتواجد لجميع العناصر المعنية بغرف العمليات بالشركة على مدار 24 ساعة لتلقي جميع شكاوي المواطنين الخاصة بتجمعات مياه الأمطار، والمتابعة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة لسرعة التعامل معها.



وكذلك أمر بعمل حصر للاماكن التي تتراكم بها مياه الامطار ، وتم التأكد من تمركز سيارات الشفط والكسح ومعدات الصرف اللازمة بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين المختلفة لمواجهة تراكم أي كميات مياه للأمطار والتدخل الفوري في حالة حدوث أية مشكلة.

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