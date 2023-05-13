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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

عمره 31 عامًا.. سر حياة أكبر كلب في العالم

سر حياة أكبر كلب
سر حياة أكبر كلب في العالم.. عمره 31 عامًا

يحتفل اليوم الكلب بوبي أكبر كلب في العالم بعيد ميلاده الـ31، حيث يبذل مالكه البرازيلي «ليونيل كوستا» قصارى جهده لجعل عيد ميلاد صديقه مميزًا مع حفلة عيد ميلاد في البرتغال.

يحمل بوبي وهو من سلالة Rafeiro do Alentejo الأصيلة، لقب موسوعة جينيس للأرقام القياسية لأكبر كلب على قيد الحياة في العالم.

ينظم ليونيل كوستا حفلة عيد ميلاد للكلب العتيق نهاية هذا الأسبوع، حيث دعا الأصدقاء، العائلة والرفاق من جميع أنحاء العالم لمشاركة الكلب فرحته.

سيحضر الحفل ما يقدر بنحو 100 ضيف، حيث يوفر طعامًا لذيذًا للضيوف وحفلة راقصة.

حصل الكلب الشيواوا "بوبي" على لقب أكبر كلب في العالم في فبراير الماضي من عام 2023، ووفقًا للرقم القياسي العالمي فقد حطم أيضًا رقمًا قياسيًا عمره قرن من الزمان حصل عليه Bluey، وهو كلب ماشية أسترالي عاش لمدة 29 عامًا و 5 أشهر بين 1910-1939.

يُذكر أن بوبي تم تسجيله في الخدمة الطبية البيطرية التابعة لبلدية ليريا في عام 1992، وهي المنظمة التي أكدت تاريخ ميلاد الكلب لموسوعة جينيس.

يبلغ متوسط ​​العمر المتوقع للسلالة البرتغالية التي ينتمي إليها الكلب حوالي 12-14 عامًا، لكن المالك ليونال يعتقد أن سر حياة كلبه الطويلة يكمن في البيئة الهادئة بعيدًا عن المدن.
 

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