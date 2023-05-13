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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

في أقل من ساعتين..

القبض على قاتل الطفل محمد ودفنه منذ 8 سنوات تحت الرمال بدمياط

الجانى
الجانى

ساعتين هى المدة الزمنية التى استغرقتها الأجهزة الأمنية بدمياط،  لكشف لغز مقتل الطفل محمد البربري الذى تم العثور على جثته مدفونة بالرمال داخل أحد المنازل التى مازالت تحت الإنشاء، حيث تم إلقاء القبض على الجانى خلال ساعتين من العثور على جثه الطفل.

اقل من ساعتين والامن اكتشف الجانى 

كشف مصدر أمني بدمياط، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من حل لغز القضية واكتشاف الجاني والقبض عليه من أقل من ساعتين  من اكتشاف جثة الطفل حيث بمجرد وصول الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث والعمارة التى عثر على جثه الطفل داخلها مدفون تحت الرمال، كثفت الأجهزة الأمنية من جهودها خاصة أن الأسرة بسيطة وتم اكتشاف الجانى وهو من أبناء القرية ومعروف عنه سوء السلوك وعلى الفور تم إلقاء القبض  عليه واعترف بجريمته.

 

الجانى جار الطفل ومن المقريين  لاسره

 

ترجع وقائع الحادث ، عندما تلقي اللواء حسام توفيق مدير أمن دمياط بلاغا يفيد بالعثور على جثه متحللة لطفل مختفي منذ ٨ سنوات بقريه كفر العرب التابعه لمركز فارسكور بمحافظة دمياط.
وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث  برئاسه اللواء محمد عنان مدير ادارة البحث الجنائي  بدمياط والذي انتقل الى مكان الواقعه واصدرت تعليماته بتكثيف الجهود لكشف ملابسات القضية وقام بسؤال أسرة الطفل  وعدد من الاهال والمقربين لأسرة وتبين  أن الجانى قريب من الأسرة حيث أنه استطاع إقناع الطفل بالسير معه واصطحابه للعمارة محل الواقعة وبالفعل تم إلقاء القبض على الجاني في خلال ساعتين من اكتشاف الجريمة. 

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