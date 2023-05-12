لقوه مدفون جنب بيته.. كشف لغز العثور على جثة طفل في دمياط

تمكنت الأجهزة الأمنية بدمياط، باشراف اللواء حسام توفيق مدير أمن دمياط، في اقل من 24 من إلقاء القبض على قاتل الطفل محمد السيد البربري والذى تم العثور على جثته تحت الرمال بمنزل تحت الإنشاء بقرية كفر العرب بمركز فارسكور بمحافظة دمياط.

كان قد كشفت مباحث مركز فارسكور برئاسة الرائد أحمد موسي من كشف لغز مقتل الطفل محمد السيد البربري المتغيب منذ 8 سنوات من قريه كفر العرب وتم ضبط القاتل ويدعي محمد رضا القرص وشهرته الطيطه من قرية كفر العرب وجار المجني عليه

يذكر أن الطفل تم اختفاؤه لمدة ٨ سنوات وعثر الاهالى على جثته مدفون في منزل تحت الإنشاء مدفون داخل رمل في منزل تحت الإنشاء بجوار منزله.