صحف الكويت|إسرائيل تواصل ضرب غزة وتستهدف قياديًا في الجهاد ..الصين تحذر من نتائج كارثية لأي حرب جديدة

مصر تستهدف جذب 15 مليون سائح هذا العام

وزير الخارجية السعودي يؤكد لنظيره الروسي دعم جهود حل الأزمة الأوكرانية

الأسطول الخامس الأمريكي: نعمل مع الحلفاء على تعزيز الدوريات في مضيق هرمز

السودان يرفض جلسة لـ"حقوق الإنسان" حول الأوضاع في البلاد

العراق: لا نتوقع خفض الإنتاج في اجتماع "أوبك+" المقبل

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم السبت، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وذكرت صحيفة "الراي" أن وزير السياحة والآثار المصري، أحمد عيسى طه، كشف عن نمو الحركة السياحية الوافدة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي بنسبة 43%، مقارنة بذات الفترة في عام 2022، مضيفًا أن توقعات الحركة السياحية خلال عام 2023 تشير إلى توافد 15 مليون سائح، وهو ما يعد مؤشرا إيجابيا في صناعة السياحة المصرية.

وأشار الوزير إلى عدد من الإجراءات المضافة التي تم البدء في تنفيذها لضمان تحقيق المستهدف 15 مليون سائح في 2023، ومنها تسهيلات للحصول على التأشيرات السياحية، بالإضافة إلى تغيير استراتيجية التعامل مع الأسواق السياحية، وإطلاق برنامج تحفيز طيران جديد، وغيرها من الإجراءات الأخرى الجاري تنفيذها.

على الصعيد الإقليمي والعربي، قالت "الوطن" إن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أكد في اتصال هاتفي تلقاه من نظيره الروسي سيرجي لافروف، الجمعة، أن المملكة "تواصل بذل المساعي الحميدة، وتدعم كافة الجهود الرامية للوصول إلى حل سياسي للأزمة الروسية -الأوكرانية".

وأشارت "الجريدة" إلى أن الأسطول الخامس الأمريكي أعلن أن الولايات المتحدة تعمل مع الحلفاء والشركاء الإقليميين لزيادة تناوب السفن والطائرات المكلفة بدوريات داخل وحول مضيق هرمز، بعد احتجاز إيران "غير القانوني" لسفن تجارية في الآونة الأخيرة، مضيفًا أن "تعزيز وجود القوة يدعم الجهود المتعددة الجنسيات لردع التهديدات للسفن التجارية وتأمين الملاحة الإقليمية".

ونقلت "الراي" عن منسق مجلس الأمن القومي للاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي، قوله إن الولايات المتحدة ستعزز التمركز الدفاعي الأمريكي في الخليج وذلك بعد رصد "تهديدات إيرانية متكررة للشحن التجاري"، وفق قوله.

وذكرت "الوطن" أن الخارجية السودانية أعلنت رفضها جلسة لمجلس حقوق الإنسان حول الأوضاع في البلاد، مشيرةً إلى أن تطوير حالة حقوق الإنسنان بالسودان لن تتم بأوامر خارجية.

وأفادت "الراي" بأن حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية أعلنت أن قياديا كبيرا في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد قُتل في أحدث الضربات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة يوم، الجمعة، مشيرةً إلى أن القيادي هو إياد الحسني مسؤول ملف العمليات ورئيس المجلس العسكري بالإنابة في سرايا القدس،

وقالت "الأنباء" إن وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني أعلن أن بلاده لا تتوقع اتفاق تحالف أوبك+ على خفض جديد لإنتاج النفط خلال اجتماعه الشهر المقبل، وذلك في أول إشارة من وزير في منظمة أوبك إلى القرار المحتمل خلال الاجتماع في ظل تراجع أسعار النفط.

وقال عبد الغني: "الاجتماع القادم الذي سيعقد يومي الثالث والرابع (من يونيو) لن يكون هناك أي تخفيض إضافي، ونحن بالنسبة للعراق لا يمكن أن نخفض".

دوليًا، أشارت "القبس" إلى أن وزير الخارجية الصيني تشين جانج، حذر من نتائج كارثية في حال حدوث حرب باردة جديدة، قائلاً "إذا كانت لدينا حرب باردة جديدة، فإن النتيجة ستكون أكثر كارثية" من سابقتها. وأضاف أنه يتوجب على الصين وأوروبا معاً "أن ترفضا ذهنية الحرب الباردة"، وذلك تزامناً مع اجتماع وزاري للاتحاد الأوروبي يهدف إلى "تعديل" الموقف الأوروبي تجاه بكين.