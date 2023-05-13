تعليق نجم الأهلي بعد الفوز بثلاثية على الترجي في دوري أبطال أفريقيا

شارك مروان عطية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، متابعيه صوراً من لقاء الذهاب أمام الترجي التونسي، في دوري أبطال افريقيا.

وعلق مروان عطية على الصور، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: “أبطال”.

وتغلب النادي الأهلي على نظيره الترجي بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد حمادي العقربي برادس في ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

أحرز ثلاثية النادي الأهلي في شباك الترجي بيرسي تاو هدفين وكهربا هدف.

ويستضيف الأهلي نظيره الترجي يوم الجمعة المقبل في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.