ضرب تل أبيب بـ1099 صاروخا .. إعلان عاجل من الجيش الإسرائيلي

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم السبت ضرب تل أبيب بـ1099 صاروخا تم اعتراض 340 منهم فقط.

شنت الطائرات الاسرائيلية سلسلة غارات على قطاع غزة في ساعات الفجر الاولى وصباح اليوم السبت الخامس من العدوان المستمر.

وقصفت الطائرات الاسرائيلية منزلًا لعائلة أبو العطا بحي الشجاعية شرق مدينة غزة ومنزلا اخر لعائلة ياسين بشارع اليرموك وسط المدينة ليرتفع عدد المنازل المدمرة خلال العدوان الى عشرين.

وقصفت طائرات الاحتلال ارضا زراعية قرب مقبرة الفلوجا شرق جباليا وارضا اخرى شرق غزة.

واعلنت وزارة الصحة ان 33 مواطنا استشهدوا منهم (6 اطفال و 3 سيدات ) واصابة 147 مواطنا بجراح مختلفة حتى نهاية اليوم الرابع من العدوان.



وفي سياق متصل ردت المقاومة باطلاق رشقات صاروخية منذ الساعة الخامسة وحتى السابعة.

ودوت صافرات الانذار في مستوطنات غلاف غزة.