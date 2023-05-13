الحسرة تسيطر على الصحف التونسية بعد سقوط الترجي أمام الأهلي

سيطرت الحسرة على عناوين الصحف التونسية بعد خسارة الترجي أمام الأهلي بثلاثية نظيفة، أمس الجمعة، على الملعب الأولمبي حمادي العقربي، في إطار منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وجاءت أهداف الأهلي عن طريق الجنوب أفريقي بيرسي تاو (هدفين)، ومحمود عبد المنعم كهربا (هدف).

ويستضيف الأهلي نظيره الترجي، الجمعة المقبل، استاد القاهرة الدولي، في إياب الدور نصف النهائي.

ماذا قالت الصحف التونسية عن خسارة الترجي أمام الأهلي؟

إذاعة موزاييك: الأهلي يمضي ثلاثيّة في شباك الترجي

إذاعة موزاييك

فوت 24: الترجي الرياضي ينهزم ضد الأهلي بثلاثية

فوت 24

الصباح: الأهلي يقسو على الترجي ويقترب من النهائي

صحيفة الصباح

كما أبرزت صحيفة “الصباح” تصريحات طارق ذياب والذي قال: “سمعة الترجي باتت في الحضيض”.

تصريحات طارق ذياب

صحيفة “الشروق”: انهزم أمام الأهلي في رادس.. الترجي ينهار!

صحيفة الشروق



