محمد عادل : سيدات يد الأهلي جاهز لمواجهة النواصر المغربي

أكد محمد عادل، المدير الفني لسيدات اليد بالنادي الأهلي، أنه سيعمل على تصحيح الأخطاء والظهور بصورة أفضل خلال مواجهة النواصر المغربي، في الجولة الأخيرة لدور المجموعات ببطولة كأس الكؤوس الإفريقية.

وقال عادل: «وقعنا في بعض الأخطاء خلال مباراتنا الماضية أمام فريق أول أغسطس الأنجولي، وعلينا العمل على تصحيح هذه الأخطاء في المباراة القادمة التي نسعى خلالها لتقديم أفضل ما لدينا».

وتابع المدير الفني: «نحتاج إلى المحافظة على التركيز وعدم فقدان التوازن في مواجهة النواصر المغربي».

وأضاف أن هناك عددًا من اللاعبات تحت السن في الفريق يحتجن إلى اكتساب المزيد من الخبرات، كما أن الإصابات التي ضربت الفريق خلال الفترة الأخيرة أثرت بالسلب على المردود الفني.

واختتم عادل تصريحاته، مشددًا على أن الجهاز الفني يعمل على تصحيح الأمور الفنية والبدنية لتجهيز جميع اللاعبات للمباريات القادمة في البطولة.