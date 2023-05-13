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رئيس التحرير
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أخبار البلد

تصدير المستحضرات الطبية المصرية.. رئيس هيئة الدواء يزور زيمبابوي ويعقد عددًا من اللقاءات

الدكتور تامر عصام
الدكتور تامر عصام

ترأس الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية وفد الهيئة في زيارة رسمية لدولة زيمبابوي؛ وخلال الزيارة قام بعقد عدد من اللقاءات الهامة بهدف دعم نفاذ وإتاحة المستحضرات الطبية المصرية لدولة زيمبابوي.

 

استهل رئيس الهيئة اللقاءات بزيارة وزارة الصحة بزيمبابوي، حيث التقى الدكتور تامر عصام كلا من الدكتور قنسطنطين شيونجا، نائب رئيس الجمهورية ووزير صحة زيمبابوي، والدكتور جون منجويرو، نائب وزير الصحة، والدكتور جاسبر شيميدزا، السكرتير الدائم لوزارة الصحة، والدكتور ميشيك تشيواري، رئيس مجلس إدارة هيئة مراقبة الأدوية الزيمبابوية، ورافق الوفد المصري السيدة سلوى موافي، السفيرة المصرية بزيمبابوي، والمهندس إبراهيم الرمل، رئيس مجلس إدارة شركة إنترافارما الزيمبابوية، وتم مناقشة سبل التعاون في المجال الدوائي، وكيفية تبادل الخبرات بين البلدين.

 

 

ومن جانبه، أشاد نائب رئيس جمهورية زيمبابوي بالتطور الملحوظ الذي تشهده علاقات بلاده بمصر في مجال المستحضرات الطبية، وثقته أن هذا التعاون البناء سوف ينعكس على توافر مستحضرات دوائية بجودة عالمية وتكلفة مناسبة ببلاده، وأنه خطوة أساسية لاستفادة بلاده بمحققات التجربة المصرية الناجحة فيما يخص تعميق توطين صناعة الدواء، وأشار إلى تطلعه لنقل الخبرة والتكنولوجيا المصرية في هذا المجال إلى دولة زيمبابوي.

كما قام رئيس هيئة لدواء المصرية بزيارة هيئة مراقبة الأدوية بزيمبابوي، ومناقشة أوجه الدعم الفني وتبادل الخبرات بين الهيئتين بما يسهم نحو دعم إتاحة الأدوية بجودة وفعالية ومأمونية بالسوق الزيمبابوي، كما تم اصطحاب رئيس هيئة الدواء المصرية في جولة تفقدية للمعامل المختلفة بهيئة مراقبة الأدوية بزيمبابوي.

وقام رئيس الهيئة بلقاء الدكتور ماتولي نكوبي، وزير المالية والتطوير الاقتصادي بدولة زيمبابوي، والذي أعرب عن تقديره للزيارة وسعادته البالغة من سرعة اتخاذ الإجراءات التنفيذية لاستكمال أوجه التعاون التي تم مناقشتها خلال زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية مارس الماضي، وأكد على أهمية التعاون المشترك بين البلدين خاصة في القطاع الدوائي، وأن هذه الزيارة ما هي إلا بداية لسلسة من نشاطات التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين بداية بقطاع الدواء.

وعلى هامش الزيارة وفي ضوء التعاون الثلاثي بين جمهورية مصر العربية وجمهورية زمبابوي وكذلك دولة الإمارات العربية الشقيقة؛ قام رئيس هيئة الدواء بزيارة الدكتور جاسم القسمي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بزيمبابوي؛ حيث أثنى رئيس الهيئة على جهود التعاون المشترك بين البلدين في المجال الصحي بشكل عام وقطاع المستحضرات الطبية بشكل خاص، ومساهمة الجانب الإماراتي في دعم نفاذ الأدوية المصرية لزيمبابوي من خلال شركة إنترافارما.

جاء ذلك في إطار التكليفات الرئاسية بأولوية دعم سياسات التصدير، وفتح آفاق جديدة للتعاون مع العمق الأفريقي، وتيسير إجراءات دخول المستحضرات الطبية المصرية للسوق الأفريقية.

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